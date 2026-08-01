Savannah Guthrie reconoce que la familia está destrozada y que necesitan saber qué ocurrió con su madre Nancy

La desesperada súplica de Savannah Guthrie para encontrar a su madre desaparecida: “Creemos que sigue ahí fuera. Pagaremos”

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Savannah Guthrie, copresentadora del programa 'TODAY' de la 'NBC', ha hecho un llamamiento desesperado en redes sociales justo cuando se cumplen seis meses de la desaparición de su madre Nancy. "Esta es nuestra hermosa mamá. Hace seis meses, alguien la sacó de su cama en plena noche. Desde entonces, hemos vivido cada momento, cada respiración y cada latido con agonía y desesperación", ha escrito en su mensaje publicado en Instagram.

"Cada día nos levantamos e intentamos ser fuertes y seguir adelante, porque eso es lo que nuestra alegre y resiliente madre nos enseñó a hacer. Pero no se equivoquen: nuestros corazones están destrozados. Cam y Kristine, Annie y Tommy, Mike y yo, pasamos cada instante pensando en ella, añorándola, buscándola", ha afirmado en su mensaje.

"Les rogamos que nos ayuden. Estamos desesperados", confiesa Savannah

Savannah ha reconocido que "hay un vacío que jamás podrá llenarse": "Hay un dolor que no se puede aliviar. Y hay una determinación inquebrantable en nosotros: descubrir qué le sucedió para poder darle la dignidad de una despedida apropiada, una celebración de su extraordinaria vida que tanto se merece".

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La publicación de la copresentadora se produjo un día después de que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima publicase un par de notas de rescate con la esperanza de que alguien pudiese reconocer el "estilo lingüístico único" de los documentos. "Les rogamos que nos ayuden. Estamos desesperados. Necesitamos que alguien se presente. Alguien sabe algo. Alguien sospecha algo. Alguien reconoce la letra de las notas de la petición de rescate", ha lamentado Savannah.

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Y ha pedido que, por favor, "hagan lo correcto": "Alguien ha notado algo diferente, extraño, preocupante o simplemente inusual, tal vez en alguien a quien ama profundamente. Tal vez tengan miedo de hablar. Tal vez estén confundidos. Tal vez estén enojados o molestos por estar en esta situación. Hay una salida: contar lo que sabes. Puedes hacerlo de forma anónima. Hay una recompensa. Hay una manera de terminar con esta situación y hacer lo correcto".

La mujer fue vista por última vez frente a su casa el 31 de enero

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez frente a su casa en Catalina Hills, cerca de Tucson, Arizona, el 31 de enero. La cámara del timbre de la casa grabó a un intruso enmascarado desconectando las cámaras aproximadamente a la 01:47 horas de la madrugada, hora local, del 1 de febrero. Según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, a las 02:28 horas de la madrugada, su marcapasos perdió la conexión Bluetooth con su teléfono móvil.

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Las notas de rescate recientemente publicadas, que según el departamento del sheriff fueron enviadas el 2 y el 6 de febrero, exigían un rescate de cuatro millones de dólares a pagar en Bitcoin, mientras que el autor amenazaba con matar a Nancy Guthrie.

Las notas del rescate

En la primera nota, se especificaba que la fecha límite para enviar el dinero era el 9 de febrero: "Si no se recibe el pago antes de la fecha límite del lunes 9 a las 5 p.m., la matarán. Su madre lo sabe y su vida está en sus manos. Es por el bien de todos que esto se resuelva cuanto antes. No podrá contactarme a partir de ahora; no habrá negociación. No juegue con nosotros, las fuerzas del orden no podrán ayudarle".

En la segunda nota, enviada el 6 de febrero, se dirigía a la "familia Guthrie" y se afirmaba que la mujer había muerto: "No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico. Nunca tuvimos la intención de hacerle daño; no era nuestra intención. Falleció poco después de ser secuestrada. Creemos que fue por un problema cardíaco. Ahora descansa en la naturaleza. Nada de lo que hubieran hecho podría haber cambiado el desenlace. Queremos que su familia lo sepa y esperamos que encuentren paz. Lo lamentamos profundamente".

Guthrie, de 84 años, no tenía consigo su teléfono ni sus medicamentos esenciales cuando desapareció de su casa durante la madrugada del 1 de febrero. De momento, los investigadores no han conseguido obtener ninguna información sobre el autor del secuestro y siguen analizando las pistas mientras piden la colaboración ciudadana.