¿Qué productos de material escolar merece la pena comprar en packs y cuáles no?

Sergio Delgado 17 SEP 2026 - 08:30h.

Jordi Navarro, portavoz académico de CEAC, explica cuándo merece la pena comprar material escolar en formato pack y cuándo no

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Como cada septiembre, la vuelta al cole vuelve a poner en jaque el presupuesto familiar. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), para el curso 2026/2027, el gasto escolar medio en España alcanza los 2.484 euros anuales por alumno, frente a los 2.390 euros del ejercicio anterior. Es decir, cerca de 100 euros adicionales.

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Dentro de esta factura aparecen varios desembolsos: libros, uniforme, matrícula, dispositivos y material escolar. Además de pagos recurrentes como comedor, transporte o actividades extraescolares.

Ante estos números, cualquier rebaja es bienvenida, y los packs de cuadernos, bolígrafos o lápices siempre son una buena idea, pero ¿realmente se ahorran una cifra importante las familias? “Si el ahorro es de un 20%, me parece una referencia razonable para empezar a considerar atractivo un pack, especialmente teniendo en cuenta que tenemos que comprar más unidades de las que necesitamos inmediatamente”, comenta Jordi Navarro, portavoz académico de CEAC.

De 1.970 a 2.484 euros por estudiante

Cada año, todo sube y claro, los precios del material escolar no podían ser menos. En el curso 2019/2020, el desembolso medio anual por alumno se situaba en 1.970 euros. Y para este rozará los 2.500, es decir, 514 euros más y un incremento acumulado superior al 26%.

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Las diferencias también son enormes dependiendo del centro. El coste medio anual se sitúa en 1.294 euros para la enseñanza pública, sube hasta 3.450 euros en la concertada y alcanza los 8.761 euros en la privada.

“La vuelta a las aulas implica comprar muchos artículos diferentes y hay que pensar en global”, comenta el experto. Aquí, una diferencia de pocos euros puede parecer irrelevante de manera aislada, pero gana peso cuando se repite en distintos productos.

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Un pack de cinco cuadernos permite ahorrar un 20%

Pongamos un ejemplo. Si cada cuaderno cuesta 2,50 euros, comprar cinco individualmente supone desembolsar 12,50 euros. Si el establecimiento ofrece un lote de cinco por 10 euros, el ahorro asciende a 2,50 euros, equivalente a ese 20%.

Para una familia con dos hijos que necesiten cinco cuadernos cada uno, el gasto individual alcanzaría los 25 euros, mientras que dos packs costarían 20. La diferencia serían cinco euros.

¿En qué artículos tiene más lógica buscar estos formatos? “Quizá tiene más sentido decantarse por los packs cuando hablamos de bolígrafos, lápices o cuadernos, porque sabemos que tarde o temprano se usarán”, señala el experto.

Cuidado con el reclamo de “formato ahorro”

Una etiqueta grande anunciando un lote familiar no garantiza que exista realmente una rebaja.

El consumidor debe comprobar cuánto está pagando por cada pieza y no limitarse a comparar el precio final de los envases.

“No nos dejemos llevar por expresiones como “formato ahorro” o “formato familiar”, advierte. La operación necesaria es sencilla: dividir el precio total entre el número de unidades.

Por ejemplo, un paquete de diez bolígrafos por 12 euros supone 1,20 euros por unidad. Otro de cinco por 5,50 euros deja cada bolígrafo en 1,10. Aunque el primer paquete sea mayor, la segunda opción ofrece un precio unitario inferior.

Las familias con varios hijos tienen más margen

Comprar cantidades mayores puede resultar especialmente interesante en hogares con dos o tres estudiantes porque aumenta la probabilidad de consumir completamente el lote. Aun así, no existe una cifra universal de ahorro anual.

“Las necesidades cambian mucho dependiendo de la etapa educativa, del centro y de lo que pueda reutilizarse del curso anterior”, explica el experto. Por ello, recomienda valorar las circunstancias concretas antes de llenar armarios simplemente porque exista una promoción. “No recomendaría comprar grandes cantidades simplemente por la rebaja”.

Un descuento deja de ser ahorro cuando obliga a adquirir artículos que finalmente permanecen guardados.

No todos los materiales conviene comprarlos en grandes cantidades

Los productos de consumo frecuente ofrecen menos riesgo. Cuadernos, lápices, bolígrafos, gomas o folios pueden utilizarse durante meses e incluso conservarse para cursos posteriores.

El experto es más prudente con “los grandes lotes de rotuladores, material artístico muy específico, pegamentos, carpetas o packs que mezclan productos diferentes”. En estas categorías es más fácil terminar pagando por artículos que el alumno no necesita.

Su propuesta para confeccionar una cesta básica es sencilla: “Priorizaría los packs de cuadernos, bolígrafos, lápices y también las gomas de borrar o los paquetes de folios”. El resto puede esperar, “los iría comprando según se vayan necesitando”.