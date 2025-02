Sobre la relación de los jóvenes con la IA, prácticamente la mitad (49,7%) emplea esta tecnología para hacer trabajos; al 20,4% le interesa, pero no la utiliza porque no conoce bien en qué consiste; el 16,3% manifiesta que no le interesa lo relacionado con la IA, y el 13,7% la usa solo como un juego.