Sectores clave como la construcción, la hostelería o la carpintería necesitan profesionales ante la falta de relevo generacional

Cuidar a personas no dependientes, un trabajo poco valorado y mal pagado: abren la puerta a una FP del hogar

Compartir







La vivienda es un gran problema social en España. Todos están de acuerdo en que hay que construir más, pero faltan trabajadores en el sector de la construcción, hasta 700.000. Lo mismo ocurre en la hostelería o en el sector de los cuidados. Informan en el vídeo Noemí Bautista y Noelia Sarriá.

PUEDE INTERESARTE Faltan panaderos: obradores escuela ofrecen cursos intensivos ante el problema del relevo generacional

Queremos construir, pero no tenemos albañiles, jefes de obra, carpinteros y un montón de oficios donde el relevo generacional no existe. Los españoles no quieren trabajar en la obra.

"No hemos sabido trasladar las buenas condiciones laborales del sector, un sueldo por encima del salario mínimo y horarios bastante decentes", explica Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.

Cursos de formación para animar a los jóvenes

Hay cursos de formación, muchos, para animar a los jóvenes a probar. "El perfil mayormente es extranjero porque la población joven no se anima a este sector. Está muy mal visto y es poco gratificante", aputna David Cerrillos, profesor de Mantenimiento de edificios.

Aquí aprenden el oficio de soldador. "No damos a basto para cubrir la demanda de soldadores que hay. Las empresas nos llaman constantemente y llega un momento en el que no tengo nadie libre", lamenta Jorge Aller, profesor de grado medio y superior del metal.

Más allá de la construcción otro sector con déficit de trabajadores es el de los cuidados. "Ha habido vacantes que no hemos podido cubrir. La gente joven no está por la labor", señala Jorge Osuna, director de la Residencia de Mayores Guadalupe.

También en profesiones de alta cualificación

Otro sector en déficit es la hostelería. "Todo el que quiera tiene salida profesional. Podríamos hablar de un 100%", dice Felisa Gutiérrez, coordinadora de Hostelería y Turismo FP Alcazarén.

También hay profesiones de alta cualificación donde faltan trabajadores. Es el caso del sector tecnológico. "Estamos encontrando un mercado en el que existe muchísima demanda de esos perfiles muy cualificados. Existe muy poca oferta especializada", la demanda es tan alta que se los rifan antes de que terminen la carrera.