La entrega de rehenes a Israel por parte de Hamás no paran la convocatoria de huelga general en España para el 15 de octubre en apoyo a Palestina

Oleada de protestas contra Israel en defensa de la Flotilla y Palestina: de Barcelona y Madrid a otras ciudades de España y del mundo

La movilización social en España a favor de Palestina y contra de la masacre israelí en la Franja de Gaza se mantiene a pesar del avance del acuerdo de Donald Trump que ha permitido la liberación de rehenes, prisioneros y el cese de la ofensiva militar de Israel en la zona. La protesta va desde paros de dos horas en las empresas o una huelga general ambas previstas para este miércoles 15 de octubre con el objetivo de no rebajar la presión internacional contra Netanyahu.

El paro de este miércoles ha sido convocada principalmente por la CGT y otros sindicatos minoritarios (Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase, Confederación Intersindical, entre otros). Además, CCOO y UGT han registrado paros parciales de dos horas por turno para facilitar la participación. Los trabajadores que quieran secundarla deben simplemente no acudir a su puesto en los horarios convocados o durante toda la jornada, según la modalidad elegida, y estarán amparados legalmente como en cualquier huelga, respetando los servicios mínimos fijados por cada administración.

¿En qué consiste el paro del 15 de octubre?

La doble protesta comenzará desde las 00:00 horas del miércoles 15 de octubre en su formato de huelga general de 24 horas, afectando a todos los sectores y centros de trabajo donde tengan representación los sindicatos convocantes.

Por su parte, los paros parciales convocados por las centrales mayoritarias CCOO y UGT de desarrollarán en tres franjas a lo largo del día 15 de octubre:

- De 02:00 a 04:00 h.

- De 10:00 a 12:00 h.

- De 17:00 a 19:00 h.

En ambos casos están previstas movilizaciones y asambleas tanto en los centros de trabajo como el vía la vía pública, con manifestaciones en más de 200 municipios y una gran marcha que tendrá lugar en Madrid con un recorrido que partirá a las 19.00 horas de Atocha y concluirá en la plaza de Callao.

¿Qué deben hacer los trabajadores que quieran seguir los paros?

Todos los trabajadoras y las trabajadores por cuenta ajena (incluidos funcionarias y funcionarios) tienen derecho a la huelga, con independencia de su relación laboral, sin que pueda limitarse ni anular el ejercicio de dicho derecho por otras personas trabajadoras ni por la empresa o instituciones públicas.

Los trabajadores que quieran secundar estos paros no tiene que comunicar ni informar a sus empresas por ninguna vía su decisión de hacer huelga.

Al ser un derecho de ejercicio personal voluntario que se da a conocer en el mismo instante que se deja de trabajar, el trabajador no está obligado a responder por su decisión en caso de ser preguntado por la empresa.

La convocatoria está registrada en el Ministerio de Trabajo y en las delegaciones autonómicas, por lo que el derecho a huelga está garantizado.

Efectos laborales:

El día o las horas de huelga no se retribuyen (se descuenta salario y cotización proporcional).

El trabajador está protegido frente a sanciones disciplinarias por secundar la huelga.

Servicios mínimos: en sectores esenciales (sanidad, transporte, residencias, educación) se han fijado servicios mínimos que deben cumplirse.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos para la huelga general del 15 de octubre en apoyo a Palestina varían por comunidad autónoma y sector, pero en toda España se han fijado garantías en sanidad, transporte, educación, energía e hidrocarburos. En general, se asegura la atención de urgencias médicas, un porcentaje de transporte público (66% en Cataluña, por ejemplo), personal mínimo en escuelas y guarderías, y el suministro básico de combustibles y energía.

Por sectores, los servicios mínimos fijados por el momentos son:

Sanidad

Urgencias hospitalarias: funcionamiento normal garantizado.

Cirugías inaplazables y tratamientos críticos (quimioterapia, radioterapia, diálisis): deben realizarse.

Atención primaria: presencia mínima de personal para urgencias.

Transporte

Cataluña: transporte público al 66% de frecuencias durante la jornada.

En otras comunidades, se han fijado porcentajes similares para metro, autobuses y trenes de cercanías.

Se permite reorganizar horarios para concentrar el servicio en horas punta.

Educación

Centros de infantil y primaria: al menos dos docentes por cada cuatro clases.

Secundaria: un docente por cada tres clases.

Educación especial y guarderías: 50% del personal.

Siempre debe haber un miembro del equipo directivo presente.

Energía e hidrocarburos

El Ministerio para la Transición Ecológica fijó servicios mínimos en el sector de hidrocarburos para garantizar el suministro de combustibles y gas canalizado en todo el territorio nacional.

Se asegura la reparación de averías urgentes en electricidad, agua y gas.

Emergencias y seguridad

Teléfonos de emergencias (112, 061, etc.): servicios mínimos del 85% en Cataluña y similares en otras comunidades.

Policía, bomberos y protección civil: dotaciones suficientes para garantizar la seguridad ciudadana.

Servicios sociales