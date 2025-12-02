Los permisos retribuidos solo tienen sentido si autorizan ausentarse del trabajo, según la sentencia del Tribunal Supremo

Cambios en los permisos retribuidos: los días que te concede la empresa por causas familiares en España

Compartir







El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia de la Audiencia Nacional que establecía que los permisos retribuidos se disfruten en días laborables y no naturales, porque estos solo tienen sentido si autorizan ausentarse del trabajo. La razón del Alto Tribunal es que nadie pide un permiso para faltar un día de descanso.

El ministerio público comparte ese criterio, al entender que estos permisos retribuidos tienen sentido si permiten al trabajador dejar de ir a trabajar, por lo que tienen que poder emplearse en días laborables.

PUEDE INTERESARTE Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidados paliativos

El Supremo en su sentencia indica que un permiso "sólo es concebible si se proyecta sobre un período de tiempo en el que existe obligación de trabajar, pues de lo contrario carecería de sentido que su principal efecto fuese ausentarse del trabajo". Por ello, lo normal es que los permisos se refieran a días laborables, argumentan los magistrados del Supremo.

Si el hecho causante del permiso tiene lugar un martes, miércoles, jueves o viernes, aclara la sentencia, para poder disfrutar de cinco días, ya que deben ser continuados, la única opción es la de retrasar el disfrute y evitar que se reduzca el número de días al coincidir con días no laborables.

PUEDE INTERESARTE Aviso especial de la Seguridad Social para quienes hayan tenido un hijo recientemente

La flexibilidad que otorga el precepto convencional al permitir el disfrute dentro de los diez días naturales siguientes "sólo otorga la posibilidad de retrasar en la mayoría de los casos el inicio del mismo, pero no permite mantener el mismo número de días de disfrute", concluye la Sala.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Tribunal Supremo consolida una doctrina de alcance general sobre los permisos retribuidos

La sala de lo social del Supremo desestima el recurso presentado contra un fallo de la Audiencia Nacional de enero de 2024 sobre la impugnación de algunos artículos del convenio colectivo de empresas de atención telefónica o "contact center" a instancias de USO, CCOO y UGT, en una sentencia fechada el pasado 13 de noviembre a la que ha tenido acceso EFE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los sindicatos solicitaron que se eliminara la referencia a días "naturales" para el disfrute de permisos retribuidos, como los que corresponden por hospitalización o fallecimiento de un familiar, y en su lugar fueran días "laborables".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Todos ellos alegaban que obligar a los trabajadores a tomarse los permisos retribuidos en días naturales es contrario a la normativa europea, a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y a la abundante jurisprudencia sobre el tema.

El sindicato USO indica en un comunicado que la sentencia no sólo resuelve el conflicto en este sector, sino que consolida una doctrina de alcance general, aplicable a todos los sectores y a todos los convenios colectivos.