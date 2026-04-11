Sergio Delgado 11 ABR 2026 - 19:00h.

En algunos casos, los empleados desconocen las condiciones concretas para acceder a determinadas ventajas o no saben cómo utilizarlas

Una experta en derecho laboral aclara si es obligatorio tomarse el descanso establecido por la empresa: "Es un derecho, no un deber"

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Los departamentos de recursos humanos son uno de los principales puntos de referencia para los trabajadores dentro de las empresas. Más allá de gestionar contratos o nóminas, estos equipos reciben a diario numerosas consultas relacionadas con derechos laborales, condiciones de trabajo o beneficios disponibles. De hecho, en organizaciones medianas y grandes, RRHH actúa como un canal clave para resolver dudas y prevenir conflictos laborales.

Según distintos estudios sobre clima laboral, más del 60% de los empleados acude al departamento de recursos humanos al menos una vez al año para resolver cuestiones relacionadas con su jornada, permisos o salario.

El incremento del teletrabajo y los nuevos modelos organizativos también ha ampliado el tipo de consultas que reciben estos equipos. “Las preguntas más frecuentes están relacionadas con las condiciones laborales, la jornada, el salario, las vacaciones, los permisos o la conciliación entre vida personal y profesional”, explica Hilda Irene Arbonés Lapena, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho de la UOC y abogada especialista en derecho laboral y extranjería.

Las dudas laborales que más se repiten en las empresas

Entre las consultas más habituales destacan las relacionadas con el tiempo de trabajo. Muchos empleados preguntan por la distribución de la jornada, la posibilidad de modificar horarios o el funcionamiento de los registros horarios obligatorios que se implantaron en España en 2019.

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Otra cuestión recurrente es el cálculo del salario y de determinados complementos. Las nóminas pueden incluir conceptos como pagas extraordinarias, pluses o incentivos que generan dudas entre los trabajadores, especialmente cuando se producen cambios en el convenio colectivo o en la estructura salarial de la empresa.

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En los últimos años también ha aumentado el interés por los permisos laborales. Las reformas legales introducidas recientemente en materia de conciliación han ampliado los derechos de los trabajadores en ámbitos como el cuidado de familiares o la adaptación de jornada. “A estas consultas se han sumado cada vez más las relacionadas con la desconexión digital”, añade la experta.

La regulación del derecho a desconectar fuera del horario laboral ha ganado protagonismo en los últimos años, especialmente desde la expansión del trabajo remoto.

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Muchos empleados preguntan hasta qué punto están obligados a responder correos electrónicos o mensajes profesionales fuera de su jornada.

Beneficios laborales que generan más dudas

Aunque muchas empresas ofrecen beneficios adicionales, no siempre están completamente claros para los trabajadores. En algunos casos, los empleados desconocen las condiciones concretas para acceder a determinadas ventajas o no saben cómo utilizarlas.

“No podemos decir que los trabajadores desconozcan sus beneficios, pero sí que en ocasiones no tienen claros algunos aspectos y por eso trasladan sus dudas a recursos humanos”, matiza la especialista. Entre los beneficios que suelen generar más preguntas destacan los planes de pensiones corporativos, los programas de formación interna o las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa.

Además, en muchas compañías se han incorporado beneficios como seguros médicos, ayudas para guardería o planes de bienestar que requieren información detallada para su correcta utilización. “El departamento de recursos humanos debe actuar con transparencia y facilitar toda la información necesaria para mantener una relación laboral cordial y fluida”, dice la experta.

Cuando la comunicación entre empresa y empleados es clara, se reducen los conflictos y aumenta la confianza en la organización.