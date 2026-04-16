Sergio Delgado 16 ABR 2026 - 07:15h.

La ley establece que el trabajador solo está obligado a cumplir el horario pactado, salvo que existan otros pactos de antemano

Un abogado explica cuándo una empresa puede despedir a un trabajador si sus familiares usan su descuento

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La jornada laboral es uno de los elementos más regulados en el derecho del trabajo. En España, el Estatuto de los Trabajadores fija una duración máxima de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual, aunque muchos convenios colectivos establecen límites inferiores.

Aun así, en numerosos entornos laborales sigue existiendo una cultura empresarial que premia quedarse más allá del horario o terminar tareas pendientes incluso después de la hora de salida. La pregunta que se plantean muchos trabajadores es si marcharse exactamente cuando termina la jornada puede tener consecuencias disciplinarias.

En términos generales, abandonar el puesto al finalizar el horario pactado no constituye una infracción laboral. El empleado cumple con su obligación contractual cuando realiza su trabajo durante el tiempo acordado. "Como regla general, el trabajador está obligado a cumplir con la jornada pactada, ejecutar su trabajo con diligencia y seguir las órdenes del empresario, pero no está obligado a prolongar su jornada más allá del horario establecido", explica Hilda Irene Arbonés Lapena, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho de la UOC y abogada especialista en derecho laboral y extranjería.

La jornada laboral y los límites legales

La normativa laboral establece que cualquier prolongación de la jornada debe estar regulada. Las horas extraordinarias, por ejemplo, tienen límites legales y deben ser compensadas económicamente o mediante descanso. Además, salvo en casos concretos, el trabajador no está obligado a realizarlas si no se han pactado previamente.

En los últimos años, la legislación ha reforzado el control del tiempo de trabajo. Desde 2019, las empresas están obligadas a registrar la jornada laboral de sus empleados, una medida diseñada para evitar abusos y garantizar que se respeten los horarios pactados.

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A pesar de este marco legal, algunos conflictos surgen cuando un superior solicita que el trabajador permanezca más tiempo para terminar una tarea urgente. En estos casos, la situación puede volverse más compleja. “Sí podría discutirse la posibilidad de un despido si el trabajador incurre en desobediencia a órdenes empresariales cuando esas órdenes son razonables, justificadas y responden a una necesidad organizativa real”, añade la experta.

Situaciones en las que pueden surgir problemas laborales

Existen determinados contextos en los que negarse a permanecer en el puesto más allá del horario puede generar un conflicto laboral. Uno de ellos es cuando el contrato o el convenio colectivo incluye cláusulas de disponibilidad o prevé la realización de horas extraordinarias en determinadas circunstancias.

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En esos casos, el trabajador puede tener la obligación de atender necesidades excepcionales de la empresa dentro de los límites establecidos por la ley. Si existe ese acuerdo previo, negarse sistemáticamente podría interpretarse como un incumplimiento contractual.

“Lo mismo sucede cuando existe un pacto de disponibilidad o de horas extraordinarias previstas en el contrato o en el convenio colectivo”, matiza la especialista. También pueden surgir problemas en actividades especialmente sensibles. En determinados sectores, abandonar el puesto sin garantizar la continuidad de tareas críticas podría generar riesgos operativos o económicos.

"Estaríamos ante una línea muy fina cuando el abandono se produce durante la realización de tareas críticas, con riesgo para personas o procesos o cuando se provoca un perjuicio económico relevante para la empresa”, dice la experta.

En cualquier caso, los especialistas en derecho laboral recuerdan que cada situación debe analizarse individualmente. Los tribunales valoran factores como la existencia de órdenes razonables, la urgencia real de la tarea o los acuerdos contractuales existentes.