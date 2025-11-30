La ministra de Inclusión y Seguridad Social asegura que el compromiso del Gobierno con las pensiones de los más vulnerables "es inquebrantable"

Sobre el análisis de la OCDE del sistema de pensiones español, señala que recibe con cautela este tipo de informes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el compromiso del Gobierno con las pensiones de los más vulnerables es "absolutamente inquebrantable", por lo que afirma que las pensiones no contributivas subirán más que la inflación.

En una entrevista que publica este domingo 'El Periódico', Elma Saiz aborda la subida de las pensiones no contributivas después de que el ministerio de Inclusión avanzara esta semana que las contributivas subirán previsiblemente un 2,7 % en 2026.

Las pensiones no contributivas

A la pregunta de si sería razonable que las pensiones no contributivas suban entre un 5 y un 9 %, la ministra de Inclusión responde: "Sería razonable. El compromiso con las pensiones de los más vulnerables es absolutamente inquebrantable.

Sobre el análisis de la OCDE del sistema de pensiones español, que sugiere medidas para reducir el gasto, señala que recibe con cautela este tipo de informes y recuerda que hace dos años hubo un informe "con datos bastante peores".

"La OCDE -reflexiona- pone en valor muchas medidas que se están desplegando con esa reforma de pensiones tan ambiciosa que hicimos. Y me estoy refiriendo a que pone el foco en seguir reduciendo la pobreza entre los mayores de 65 años, destaca como positiva la revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como todas las medidas de la jubilación demorada o reducir la brecha de género".

Sobre la entrada en prisión de José Luís Ábalos y Koldo García, reitera que el PSOE actuó con "contundencia" y "transparencia" y rechaza lecciones de un PP afectado por los casos Montoro, Lezo y Kitchen.

Diálogo para los autónomos

En cuanto a la reunión de la mesa de diálogo social con los autónomos, que tuvo lugar por última vez hace más de un mes, analizan propuestas en función del comportamiento del colectivo desde que, en 2022, pusieron en marcha la cotización por ingresos reales.

"Hay una parte muy importante de las personas que estaban en los tramos más bajos que han decidido sobrecotizar. De ahí nace la primera propuesta. Evidentemente, una vez que esta se manipula y se utiliza para hacer demagogia... En los últimos días hemos escuchado al PP ofrecer planes de pensiones a cambio de rebaja de cuotas, comportarse como una banca privada, sacando la patita de cuál es el modelo que defiende", ha destacado.