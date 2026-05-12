En 2026, el requisito para jubilarse a los 65 años es haber cotizado 38 años y 3 meses, por lo que, con 35 años cotizados, el trabajador queda por debajo de ese umbral

¿A qué edad se jubilan de media los españoles en 2026?

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La edad legal de jubilación en España continúa aumentando de forma progresiva hasta 2027, siguiendo el calendario fijado por la reforma de pensiones de 2011. En 2026, la edad ordinaria depende estrictamente de los años cotizados. Según la Seguridad Social, en 2026 solo podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización. Quienes no alcancen ese umbral deberán esperar a los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria .

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Esto significa que una persona con 35 años cotizados en 2026 no podrá jubilarse a los 65 años, ya que no alcanza el mínimo exigido para mantener esa edad ordinaria. Su edad legal de jubilación será, por tanto, 66 años y 10 meses.

¿Cómo jubilarse antes con 35 años cotizados?

La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta dos años la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social. En 2026, esto implica que una persona con 35 años cotizados podría jubilarse, como máximo, a los 64 años y 10 meses, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la jubilación anticipada.

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La Seguridad Social establece que para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se deben acreditar al menos 35 años de cotización efectiva, estar en alta o situación asimilada y asumir los coeficientes reductores que disminuyen la pensión por cada mes de anticipo.

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De esta forma, si atendemos a los criterios de jubilación ordinaria y anticipada, la edad para jubilarse quedaría de la siguiente forma:

Edad ordinaria en 2026 con 35 años cotizados : 66 años y 10 meses.

: 66 años y 10 meses. Edad mínima por anticipada voluntaria: 64 años y 10 meses (con penalización).

64 años y 10 meses (con penalización). Edad mínima por anticipada involuntaria: hasta 4 años antes, pero solo en casos de despido no voluntario y cumpliendo requisitos adicionales.

¿Por qué no puedo jubilarme a los 65 años con 35 años cotizados?

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La respuesta está en el calendario de aplicación gradual aprobado por la reforma de 2011. Desde 2013, la edad legal de jubilación aumenta progresivamente hasta alcanzar los 67 años en 2027, salvo para quienes acrediten carreras largas de cotización.

En 2026, el requisito para jubilarse a los 65 años es haber cotizado 38 años y 3 meses. Con 35 años cotizados, el trabajador queda por debajo de ese umbral y debe acogerse a la edad ordinaria superior: 66 años y 10 meses.

La tabla oficial de la Seguridad Social para 2026 es clara:

38 años y 3 meses o más : jubilación a los 65 años.

: jubilación a los 65 años. Menos de 38 años y 3 meses: jubilación a los 66 años y 10 meses.

En el caso de haber cotizado en vario regímenes, la Seguridad Social aclara que la pensión será reconocida por aquel en el que el trabajador esté en alta en el momento del hecho causante o, en su defecto, por el régimen donde acumule más cotizaciones. En cualquier caso, se totalizan los periodos para determinar la edad y el derecho a la pensión .

Esto no modifica la edad legal aplicable: con 35 años cotizados en total, la edad ordinaria seguirá siendo 66 años y 10 meses.

¿Qué requisitos mínimos debo cumplir para jubilarme en 2026?

La Seguridad Social exige:

15 años cotizados como mínimo para acceder a la pensión contributiva.

para acceder a la pensión contributiva. De ellos, 2 años deben estar dentro de los 15 anteriores al hecho causante.

al hecho causante. Cumplir la edad legal correspondiente según los años cotizados.

Con 35 años cotizados, el requisito de carencia está sobradamente cumplido, pero no el umbral que permite jubilarse a los 65 años.

¿Cómo fue la reforma de las pensiones de 2011?

La reforma de 2011, aprobada mediante la Ley 27/2011, supuso el mayor cambio estructural del sistema de pensiones desde los años ochenta. Entró en vigor en 2013 y estableció un calendario progresivo hasta 2027. Sus principales elementos fueron: