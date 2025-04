El Defensor del Pueblo anuncia una actuación sobre la política de vivienda de las CCAA

En todo caso, Gabilondo ha precisado que no es lo mismo un allanamiento de morada que un retraso o impago en la renta y ha puntualizado que "un mero impago o retraso no tiene entidad penal" y "no debe tratarse como un delito". Asimismo, ha añadido que la primera preocupación de los españoles es la vivienda, pero no la okupación de la misma, que preocupa al "2,6%" de la población.