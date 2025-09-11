Sergio Delgado 11 SEP 2025 - 06:40h.

La transformación tecnológica está abriendo también nuevas posibilidades en áreas rurales

Las claves de la crisis de la vivienda en España: los jóvenes, la falta de mano de obra y el fenómeno europeo

Compartir







El mercado de la vivienda en España atraviesa un momento clave. Los precios han continuado subiendo en 2025 y la demanda se mantiene firme, especialmente en las grandes capitales y en zonas costeras con fuerte tirón turístico.

En este escenario, la duda para muchos compradores es dónde conviene invertir: en qué ciudades o regiones se pueden encontrar las mejores oportunidades tanto para vivir como para obtener rentabilidad a través del alquiler.

PUEDE INTERESARTE El dinero mínimo para comprar una casa de 90 m2 en los barrios más baratos de Madrid o Barcelona

Según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (Mitma), el precio medio de la vivienda libre en España alcanzó los 1.840 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025, lo que supone un incremento interanual del 4,5%.

Las mayores subidas se registraron en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, aunque también se observan repuntes significativos en provincias del norte y del interior. Este comportamiento confirma que el dinamismo del mercado no se limita a las grandes urbes.

Madrid como foco de inversión

Entre las localizaciones más atractivas, José Luis Esteban Penelas, catedrático de Arquitectura en la Universidad Europea, señala de forma clara la capital: “Indudablemente a efectos de inversión, tanto para la venta como para el alquiler, en primer lugar destaca Madrid, por su atracción de capital y sus conexiones como hub con Latinoamérica”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El experto resalta que no solo la ciudad ofrece ventajas: “No solamente como capital, sino también en su entorno configurado por el territorio y por las poblaciones alrededor del mismo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esa visión coincide con la evolución de los datos: en municipios del área metropolitana, como Alcalá de Henares o Getafe, los precios han subido más de un 6% en el último año, con una fuerte presión por parte de la demanda.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Barcelona y el atractivo mediterráneo

Otra de las grandes referencias es Barcelona, que continúa siendo un mercado sólido pese a la presión regulatoria en materia de vivienda.

Esteban Penelas lo justifica en base a su dinamismo: “Otra ciudad también muy interesante es Barcelona por su actividad comercial, cultural y ubicación en el Mediterráneo”.

En este caso, los datos del Mitma reflejan que Cataluña registró un incremento del 5,1% en el precio de la vivienda en el último año. La presencia de estudiantes internacionales, profesionales del sector tecnológico y la importancia del turismo mantienen la demanda alta tanto en la compra como en el alquiler.

Levante, turismo y rentabilidad

El profesor subraya también el papel del Levante, donde la combinación de turismo y calidad de vida ha reforzado el interés inversor. “En general se puede decir que todas las ciudades de España están evolucionando hacia una alta rentabilidad, y dependiendo también de los perfiles de las ciudades: por ejemplo, en Levante hay opciones muy interesantes, como en Castellón y en Valencia, por el turismo”.

El mercado valenciano muestra un dinamismo particular: según el Colegio de Registradores, las transacciones en la provincia de Valencia aumentaron un 7% en el último año. Castellón, por su parte, ofrece precios todavía más competitivos con un potencial de crecimiento vinculado a la llegada de compradores extranjeros.

Asturias y el norte como alternativa

El interés no se concentra solo en el eje Madrid-Barcelona-Levante. En los últimos meses, regiones del norte han comenzado a captar la atención de los inversores. Esteban Penelas lo atribuye a nuevas dinámicas de demanda: “En el norte, en la zona de Asturias, por cuestiones de la evolución y del cambio climático, también se presentan oportunidades”.

El atractivo de Asturias combina la disponibilidad de vivienda a precios aún moderados con un estilo de vida muy valorado, unido a la llegada de nuevos residentes atraídos por el teletrabajo. El fenómeno de la digitalización y la mejora de las comunicaciones también ha abierto la puerta a otro escenario.

El auge de lo rural gracias a la digitalización

La transformación tecnológica también abre nuevas posibilidades en áreas rurales. El experto lo explica así: “Otra opción interesante es buscar viviendas que ahora lo permite por los medios de comunicación e internet en zonas rurales, también se está produciendo este fenómeno”.

El acceso a la fibra óptica y la mejora de las comunicaciones han hecho que municipios pequeños, antes fuera del radar, se conviertan en una opción viable. El propio Mitma ha detectado un aumento de operaciones en localidades de menos de 5.000 habitantes, impulsadas en gran medida por compradores jóvenes que buscan alternativas asequibles.