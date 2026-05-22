Maitena Berrueco 22 MAY 2026 - 07:30h.

La iniciativa 'Navegando contra el cáncer' parte con pintxos, música y sorpresas este viernes por la tarde de ItsasMuseum

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Bilbao“La actitud es medicina para quienes padecemos un cáncer”, estas palabras las pronuncia Idoia, paciente oncológica, pero por encima de todo un torbellino de mujer dispuesta a poner en practica la famosa locución latina, ‘carpe diem’, es decir, aprovechar el presente consciente de la fugacidad del tiempo.

Esta bilbaína a la que hace un tiempo detectaron un melanoma y que ahora, afronta un segundo diagnóstico de cáncer, sabe bien lo importante que resulta “rodearse de cosas bonitas”. Por eso, insiste en la importancia de cuidarse desde lo emocional, “porque el proceso oncológico es mucho más que únicamente la parte física”, de ahí la importancia del acompañamiento psicológico y de la gestión del miedo y de las emociones.

A punto de entrar en la consulta de Oncología, Idoia Odriozola ultima los detalles de la travesía solidaria contra el cáncer que ella, al frente de la asociación Minbizi Lagunta/ Juntos Contra el Cáncer, y en colaboración con Laguntza Internacional +34, han organizado para este viernes 22 en Bilbao.

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Ella que, a través de su blog, realiza reportajes de moda y ofrece herramientas, “que a mí me han funcionado”, a otras pacientes oncológicas; lo mismo diseña un pañuelo para recaudar fondos, "que este 2026 van íntegramente para los niños y niñas de la Unidad de Oncología del Hospital de Cruces", que organiza una fiesta a bordo de un barco, “para celebrar la vida” y “para disfrutar del ahora”.

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A bordo sin equipaje

El único requisito para embarcar este viernes a las 18.15h en el pantalán del ItsasMuseum de la capital vizcaína es “subir abordo dejando el equipaje en tierra”, o lo que es lo mismo, “zarpar libres de cargas y de problemas”.

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En la embarcación cedida por Bilboats habrá todo lo necesario para que el viaje se convierta en una “fiesta muy bilbaína”, con pintxos, música en directo, sorpresas y "unas vistas espectaculares porque nuestra ciudad está preciosa", mientras recorren la ría hasta casi llegar al Abra. Idoia advierte, entre risas, que en la travesía ‘Navegando contra el cáncer' pasará “como en el Titanic, quien no esté allí puntual, se quedará en tierra”. Además hace un llamamiento, porque el aforo es limitado a 80 pasajeros, que la fiesta está abierta a todo el que quiera durante algo más de una hora hacer un paréntesis y olvidar sus problemas, sabiendo que al desembarcar “habrá que seguir luchando”.