Este viernes 22 de mayo, será el día más caluroso de esta ola de calor de primavera, llegando a registrarse hasta 13 grados más de lo habitual

En algunas zonas del territorio nacional se llegarán a superar los 38 grados

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Después de unos días en los que se han presentado temperaturas más altas de lo normal para esta época del año hoy, viernes 22 de mayo, será el día más caluroso de esta ola de calor de primavera, llegando a registrarse hasta 13 grados más de lo habitual para estas fechas.

Seis comunidades autónomas se encuentran hoy en aviso amarillo (riesgo importante) por altas temperaturas, que podrán superar los 38 grados en las vegas del Guadiana, Badajoz, y dos de ellas, además, lo están por lluvias fuertes y tormentas con posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento.

Temperaturas altas y vientos fuertes

Para esta jornada, al calor intenso se le suma, en zonas como Cádiz, un aviso amarillo, aunque por viento y temporal marítimo en el litoral, según han informado las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Están con avisos amarillos por altas temperaturas las comunidades de Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. Se registrarán máximas por encima de 34-38 grados dependiendo de las zonas.

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Están afectadas áreas de esos territorios como la ribera del Ebro de Zaragoza, el Miño de Ourense (más de 36 grados) o las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya (más de 34 grados).

En el caso de Asturias y Galicia hay avisos también por tormentas con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes, además de lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Están afectados el litoral occidental asturiano y la zona de la suroccidental de Asturias y la provincia gallega de Lugo.

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En Andalucía van a destacar los 37 grados de Sevilla, un calor que se extiende por todo el Valle del Guadalquivir. Temperaturas un poco más suaves en el litoral, en Málaga, 29, en Melilla, 24. En el resto del Mediterráneo, sí que van a llegar a casi rozar los 30 durante el día.

Por otra parte, en Andalucía, se podrán registrar rachas de más de 70 kilómetros por hora en la campiña y litoral gaditanos y superarse los 80 kilómetros por hora en la zona del Estrecho.

Y en Canarias, superando la barrera de los 25. Y es que la jornada para hoy se presenta muy tranquila, muy soleada, con presencia de calima, eso sí, tanto en Andalucía como en el oeste peninsular. Destaca el fuerte viento de levante en el Estrecho, algunos chubascos puntuales en el noroeste y tormentas que se van a activar en el Pirineo.

Tiempo para el fin de semana

El fin de semana llega marcado por las altas temperaturas y el sol, especialmente el sábado. Veremos lloviznas en el noroeste, el domingo se vuelven a repetir estos chubascos en el noroeste y, este mismo día, parece que será un poco más tranquilo, con algunos intervalos de nubes y temperaturas que van a bajar de forma moderada.

De manera generalizada, las temperaturas seguirán por encima de los 30 grados, con noches tropicales. Debido a las altas temperaturas, se podrá disfrutar de estos días que se presentan veraniegos pero, siempre, con precaución y atención a los golpes de calor.