Celia Molina 28 MAY 2025 - 20:05h.

Hablamos con Victorino López, profesor asociado a la Universidad Carlos III que lleva 14 años corrigiendo exámenes de Selectividad

El "examen de la PAU perfecto", según un corrector de Selectividad: "Yo puntuaría más la especificidad"

En la Comunidad de Madrid, las pruebas de acceso a la universidad se desarrollarán entre los días 3 y 6 de junio y Victorino López sabe bien que este año "no será como los demás". Él lleva 14 años corrigiendo este tipo de exámenes y, en una entrevista exclusiva para Informativos Telecinco web, ha declarado que "es probable que este junio haya más suspensos" que en otras convocatorias. Una de las razones, aunque no la principal, es el cambio formal que se ha introducido con la PAU, nombre con el que se conoce ahora a los exámenes de Selectividad.

El Ministerio de Educación, a través del Real Decreto 534/2024, de 11 de junio , ha cambiado los criterios de evaluación, con el objetivo de asemejarse cada vez más a los sistemas educativos europeos. De esta forma, "el alumnado que esté en posesión del título de Bachiller deberá superar una prueba que, junto con las calificaciones obtenidas en Bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la madurez académica y los conocimientos adquiridos en la etapa, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios", cita el real decreto publicado en el BOE. Y añade la novedad de que los ejercicios tendrán un "diseño competencial", con el que los estudiantes demostrarán sus habilidades argumentativas, dejando de lado las memorísticas.

"Los ejercicios requerirán del alumnado creatividad y capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez en la resolución por escrito de una serie de preguntas o tareas adecuadas a las competencias específicas evaluadas. El formato de respuesta deberá garantizar la aplicación de los criterios objetivos de corrección y calificación previamente aprobados. En consonancia, las preguntas o tareas se contextualizarán en entornos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos y, preferentemente, en entornos próximos a la vida del alumnado", aclara le ley, que tendrá que ser acatada, en mayor o menor medida, por las distintas comunidades.

"Volvemos al modelo anterior al covid"

"En Madrid - explica Victorino - se ha aplicado ese 30% de preguntas de carácter más competencial, que no es que antes no existieran, es que ahora van a tener mucho más peso en la nota final. Por eso, durante el curso, los profesores hemos estado trabajando con los alumnos la parte práctica de las asignaturas - en mi caso, Historia, Geograf ía e Historia del Arte - dejando de lado la clase magistral. Aunque sea un examen más o menos parecido al del año pasado, si es cierto que van a tener que pensar más", advierte.

Sin embargo, la gran dificultad a la que va a enfrentarse la promoción de 2025 es que, este año, se vuelve al modelo anterior a la crisis del coronavirus. Y esa es, según este docente, la gran diferencia que van a notar: "La diferencia entre el modelo precovid y covid radica en la optatividad de las preguntas. En el modelo covid, de 12 preguntas había que responder a 4 y podías descartar 8. Ahora, de 6 preguntas, los alumnos tendrán que contestar a 3. Antes, en Historia de España, los alumnos podían elegir entre una fuente histórica u otra y entre preguntas de un siglo u otro siglo, pero ahora entra todo en el examen, no se puede estudiar un siglo sí y otro no. Ahí es donde se ve que el modelo precovid es más difícil, porque se pensó en su día que había que dar facilidades a los alumnos que no habían tenido un curso normal durante la pandemia, pero este año se ha decidido volver al modelo tradicional", concluye.

Para hacer frente a estas dificultades, Victorino López aconseja ir "psicológicamente" muy preparado a la prueba, con la tranquilidad que da llevar a la espalda todo un año de estudio. Igualmente, asegura que el sistema de resúmenes y esquemas conceptuales es el mejor para afrontar los exámenes de Selectividad, porque es "materialmente imposible estudiarse 300 folios de cada materia".