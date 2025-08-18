¿Es buena idea estudiar dos carreras a la vez? Ventajas reales, carga mental y consejos de planificación

Marta Egea 18 AGO 2025 - 20:40h.

Estudiar dos grados a la vez puede abrir más puertas laborales pero también implica una alta exigencia emocional y académica

MadridLa educación universitaria ha dejado de ser vista como un paso obligatorio únicamente, se trata de una estrategia para destacar en un mercado de trabajo cada vez más saturado. Muchos jóvenes se plantean un desafío ambicioso: estudiar dos carreras a la vez. Esto hasta hace poco era algo inusual, ahora se ha convertido en algo común.

Estudiar dos grados a la misma vez puede parecer una forma brillante de ganar tiempo, ampliar horizontes y mejorar el currículum para el futuro. Sin embargo, esta decisión va más allá de sumar asignaturas. Se debe valorar cuál sería el impacto que tendría sobre la salud mental, la pérdida de tiempo libre o las dificultades para mantener la motivación en el largo plazo.

Doble titulación y simultaneidad, ¿es lo mismo?

Aunque pueda parecer igual, una doble titulación no es lo mismo que estudiar dos carreras. Las dobles titulaciones son programas que están creados por las universidades para estudiar dos grados en un plan coordinado, con convalidaciones específicas y una duración menor que si se cursaran por separado. Por otro lado, la simultaneidad de estudios implica que el estudiante se matricula por su cuenta en dos grados diferentes, lo que supone para el alumno una mayor carga académica y también, un menor apoyo por parte de la universidad.

Según el Ministerio de Universidades, en España, el número de estudiantes que deciden cursar dos grados de manera simultánea ha aumentado en los últimos años, especialmente en áreas como Derecho y ADE, Psicología y Educación o una combinación de carreras de letras y otra de ciencias.

¿Cuáles son las ventajas reales de estudiar dos carreras a la vez?

Mayor empleabilidad y diferenciación profesional: tener dos carreras se puede acceder a muchas más salidas laborales al finalizar los estudios.

tener dos carreras se puede acceder a muchas más salidas laborales al finalizar los estudios. Desarrollo de competencias clave: para poder estudiar dos grados a la vez se necesita una buena organización, resiliencia y autonomía. Son cualidades muy apreciadas por empresas a la hora de contratar a sus empleados.

para poder estudiar dos grados a la vez se necesita una buena organización, resiliencia y autonomía. Son cualidades muy apreciadas por empresas a la hora de contratar a sus empleados. Satisfacción intelectual: para algunos estudiantes estudiar dos carreras puede ser una forma de realización personal, debido a que les permite aprender sobre diferentes áreas de conocimiento.

Riesgos y carga mental, lo que no se cuenta

Sobrecarga y agotamiento: estudiar dos carreras significa aumentar el número de asignaturas, trabajos y exámenes, lo que puede se traduce en un mayor agotamiento físico y mental. De hecho, los alumnos que estudian dos carreras muestran un mayor índice de ansiedad académica y trastornos del sueño.

estudiar dos carreras significa aumentar el número de asignaturas, trabajos y exámenes, lo que puede se traduce en un mayor agotamiento físico y mental. De hecho, los alumnos que estudian dos carreras muestran un mayor índice de ansiedad académica y trastornos del sueño. Menos tiempo para la vida personal y el ocio: lógicamente, el tiempo libre se va a ver reducido. Tanto las relaciones sociales como el descanso y las aficiones pasarían a un segundo plano. Esto puede afectar al equilibrio emocional del estudiante, aumentando el riesgo de abandono.

lógicamente, el tiempo libre se va a ver reducido. Tanto las relaciones sociales como el descanso y las aficiones pasarían a un segundo plano. Esto puede afectar al equilibrio emocional del estudiante, aumentando el riesgo de abandono. Rendimiento desigual: no siempre es posible mantener el mismo nivel de rendimiento similar en ambas carreras, ya que se suele priorizar una sobre otra, sobre todo si una de ellas requiere prácticas o asistencia presencial obligatoria.

Consejos prácticos para estudiar dos carreras a la vez

Estudiar dos grados a la misma vez puede ser un desafío importante. Antes de tomar la decisión, se debe reflexionar sobre la motivación para hacerlo, ¿es por vocación y ganas de aprender o por presión externa? Tener claridad en el por qué de esta decisión es esencial. Se debe pensar que estudiar dos grados requiere de una gran dosis de compromiso, madurez y capacidad organizativa. No es suficiente con haber tenido buenas calificaciones durante el instituto, se debe ser constante y saber manejar la sobrecarga académica.

Una planificación meticulosa desde el primer día es crucial. Saber cuál es el plan de estudios de ambas carreras, tener en cuenta que se pueden producir solapamientos de clases y, si se puede, aprovechar el reconocimiento de créditos en asignaturas comunes para no tener que repetir materias. Esto va a hacer que la carga sea más llevadera. En los dobles grados que ofrecen las universidades hay una estructura coordinada, pero cuando se cursan dos carreras por separado, todo recae sobre el estudiante.

Es fundamental que se entienda que es muy complicado llegar a todo. Se debe aprender a priorizar y ser consciente de que se tendrá que renunciar a ciertas actividades, ya sean sociales, laborales o académicas. Para conseguir una buena organización del tiempo se pueden utilizar herramientas como Google Calendar o Notion. Además, lo importante no es sacar un 10 en todas las asignaturas, sino saber sostener el ritmo sin comprometer ni la salud física ni mental.

Cuidar el bienestar emocional es fundamental, es tan importante como tener una planificación exhaustiva. El estrés crónico o el agotamiento mental son riesgos muy reales, por lo que no se deben descuidar los momentos de descanso, ejercicio y desconexión es fundamental. Si en algún momento la carga se vuelve excesiva, es esencial contar con una red de apoyo que pueda sostener y recordar que reajustar el plan es una decisión tan válida y saludable como otra.