¿Una hora más de pantalla? Así afecta al rendimiento escolar de un niño de primaria

El trabajo siguió a más de 3.000 niños de Ontario entre 2008 y 2023 y vinculó el tiempo de pantalla con pruebas estandarizadas

La exposición a televisión y medios digitales se asoció con peores resultados en lectura y matemáticas; el efecto en escritura fue limitado

Con la omnipresencia de los dispositivos digitales en la vida diaria, los niños están expuestos a altos niveles de tiempo frente a pantallas desde edades muy tempranas, pese a las recomendaciones de pediatras de todo el mundo.

Pocos estudios habían analizado de forma longitudinal cómo distintos tipos de uso de pantallas en la primera infancia se relacionan con el rendimiento académico en la escuela primaria.

Menos opciones de alcanzar niveles altos

Un mayor tiempo de pantalla en los primeros años se asocia con puntuaciones más bajas en lectura y matemáticas en pruebas estandarizadas realizadas a pacientes del Hospital para Niños Enfermos (SickKids) de Canadá. En concreto, cada hora adicional al día se vincula con una reducción del 10% en la probabilidad de alcanzar niveles académicos más altos.

Publicados en JAMA Network Open, los hallazgos forman parte de TARGet Kids!, una red de investigación codirigida por la doctora Catherine Birken (SickKids) y el doctor Jonathon Maguire (St. Michael’s Hospital–Unity Health Toronto).

3.000 menores seguidos más de una década

El estudio monitorizó a más de 3.000 niños en Ontario (2008–2023). Los investigadores enlazaron el tiempo de pantalla informado por los padres en la primera infancia con el desempeño posterior en las pruebas de la Oficina de Calidad y Responsabilidad Educativa (EQAO): lectura y matemáticas en 3º de Primaria y matemáticas en 6º.

“El tiempo frente a pantallas forma parte de la vida cotidiana de la mayoría de las familias, y la alta exposición, en particular a la televisión y los medios digitales, puede tener un impacto medible en el rendimiento académico de los niños”, destaca Birken. “Esto subraya la importancia de desarrollar intervenciones tempranas para los niños pequeños y sus familias que promuevan hábitos saludables frente a pantallas”.

Impacto por tipo de pantalla y materias

Las asociaciones entre tiempo de pantalla y peor rendimiento fueron consistentes en lectura y matemáticas, con efecto limitado en escritura. “Esta investigación ofrece información importante sobre cómo las experiencias de la primera infancia, como el tiempo frente a pantallas, pueden influir en el rendimiento académico”, apunta la doctora Jennifer Hove (EQAO). “Al vincular los datos de salud con las evaluaciones estandarizadas de EQAO, profundizamos nuestra comprensión de los factores que influyen en los resultados de los estudiantes y ayudamos a educadores, familias y legisladores a tomar decisiones informadas”.

Para 3º de Primaria, el tiempo de pantalla se midió a una edad media de 5,5 años (promedio 1,6 h/día). Para 6º, a 7,5 años (1,8 h/día). Entre las alumnas, el uso de videojuegos se relacionó con menor rendimiento en lectura y matemáticas de 3º frente a los alumnos varones; no obstante, solo el 20% de los padres reportó uso de videojuegos.

Contexto familiar, contenido y duración, claves

“Como madre que lidia con las complejidades de los medios digitales con mis hijas, esta investigación es increíblemente valiosa”, reflexiona Jennifer Batten (TARGet Kids!). “Es alentador ver que el equipo continúa con esta investigación vital para comprender el cambiante panorama digital que experimentan nuestros hijos y para fundamentar intervenciones tempranas”.

Además del tiempo total, la exposición a televisión y medios digitales (TV, ordenadores y dispositivos portátiles) se asoció con peores puntuaciones en lectura y matemáticas en niños y niñas. El equipo planea estudiar tipos de contenido y contextos de uso, y ampliar a otras métricas (calificaciones escolares, asistencia) para orientar políticas y pautas familiares de consumo digital saludable.