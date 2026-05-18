Celia Molina Madrid, 18 MAY 2026 - 16:50h.

Hablamos con Verónica Márquez, maestra afectada por la estafa piramidal del empresario educativo Diego Guerrero Cruces

Ella asegura que el fraude no afecta solo a Alcalá de Henares o La Moraleja, también a centros de Albacete, Alicante o Tarragona

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Mientras hacemos una llamada telefónica a Verónica Márquez, una de las personas estafadas por el empresario Montessori Diego Guerrero Cruces, ella cuida de su bebé de menos de un año, después de haberse quedado en paro por el abrupto cierre de una de las escuelas a cargo del magnate en Madrid.

En plena maternidad, esta maestra se está dedicando a denunciar públicamente, no solo los 36.000 euros que Guerrero le pidió para hacerse socia de su conglomerado educativo, sino las penosas condiciones en las que llegó a tener a los niños de 0 a 12 años que acudían a los centros 'Montessori Village' de la Comunidad de Madrid. Porque el empresario, además de no pagar el alquiler de los locales donde montaba las escuelas, tampoco pagaba la comida casera, la calefacción, ni los servicios básicos que les había prometido, en su idílica oferta, a las familias.

"Mis padres me dejaron dinero para asociarme con él"

Tanto Verónica, como una de sus compañeras, creyeron fielmente en la palabra de Diego Guerrero, a quien la entrevistada conoce personalmente y con el que solía hablar por teléfono con frecuencia, cuando éste les ofreció la posibilidad de crecer en su profesión. Para reunir los 36.000 euros que le permitirían ser socia de su plataforma educativa, tuvo que pedir ayuda a sus padres, que le prestaron parte de esa cantidad con la esperanza de "ver asegurado" el futuro de su hija y a pesar de que su madre se encontraba, por aquel entonces, inmersa en el tratamiento y recuperación de un complicado cáncer de mama.

Cuál sería su disgusto cuando cerraron la escuela de Alcalá de Henares en la que trabajaba Verónica, gestionada por 'Alcalá de Henares Edcation Group', empresa a cargo de Guerrero, a quien se le acusa de un presunto fraude empresarial y financiero vinculado al sector educativo privado en España, provocando, por impago, la quiebra y el cierre repentino de, al menos, ocho centros escolares de metodología Montessori en España y dejando desamparados a cientos de familias, docentes y proveedores.

"La escuela de Alcalá no tenía ni calefacción"

Un trágico final - sobre todo, para los niños - que esta maestra ya pudo intuir cuando, tanto Diego Guerrero como Miguel Moncayo, incumplieron la fecha máxima que le habían dado (por contrato) para ir ante notario y hacerla figurar oficialmente como parte de su sociedad, a cuenta del dinero que les había otorgado. "Yo llamaba a Diego para decirle que teníamos que ir a firmar, pero él siempre me daba excusas como que estaba de viaje en Canadá, que justo acaba de abrir otra escuela en Alicante y que todo lo hacía por nuestro bien e, incluso, llegó a decirme que le estaba presionando demasiado", ha explicado Márquez a Informativos Telecinco web.

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En febrero de 2025, cuando cerró el Montessori Village de La Moraleja, ella supo que el de Alcalá sería el siguiente centro en cerrar. Lo que nadie se esperada es que Diego Guerrero le fuera a ofrecer la escuela a los padres, que se habían quedado con una mano delante y otra detrás y sus hijos sin escolarizar, con la siguiente condición: "Creo que la deuda del 'Alcalá de Henares Edcation Group' ascendía a 100.000 euros, así que le ofreció el centro a los padres, siempre y cuando ellos pagaran lo que él había dejado sin pagar", dice, todavía escandalizada.

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Verónica responde al ultimo post publicado por el empresario

En los días siguientes a la publicación de este caso en 'El Mundo', el propio Diego Guerrero, que se encuentra viviendo en México, donde opera en la Fundación Padi para ayudar a niños vulnerables (asociación que, por cierto, no aparece en los registros públicos recientes del SAT mexicano como Donataria Autorizada) ha contestado, negando la mayor, desde el blog de la entidad:

¿Y esas escuelas que no han llegado a abrir, como las de Rivas, Tarragona, Canet, Mataró y Alicante y se ha quedado el dinero?¿Por qué no lo devuelve? Foto cedida por Verónica Márquez

"Quiero trasmitir por esta vía mi petición de disculpas a las familias, guías y acompañantes, caseros y proveedores, y sobre todo a mi familia, amigos, y equipo, por todo el daño que este asunto les está haciendo, porque con este ataque, del que desconozco el objetivo final, se está dañando a muchos proyectos de educación alternativa vinculados y no vinculados a Feed Education. Quiero también decir que intentaré entender a los que, sabiendo la verdad, optan por destruir lo que estamos intentando construir, sin importar las consecuencias a terceros, solo por un odio personal hacia mí, que no consigo entender", ha dicho.

A lo que Verónica ha contestado: "Pide perdón a los caseros de los locales por haber tenido que cerrar porque era insostenible, como se supone que ha pasado en La Moraleja, Alcalá y Albacete pero, ¿y esas escuelas que ni siquiera han llegado a abrir, como las de Rivas, Tarragona, Canet, Mataró y Alicante, y se ha quedado el dinero? Si los centros ni siquiera han abierto, ¿por qué no lo ha devuelto? Yo sé que a mí no me devolverá nunca el mío, pero, por lo menos, que se sepa que esto es una estafa nacional, que hemos ido a la UCO y que todos los afectados estamos representados por una misma abogada para que el juez vea que esto no es un caso aislado", ha defendido la maestra.

También ha puntualizado que esta escándalo económico "no tiene nada que ver con el método Montessori en sí mismo", sino con la !pésima gestión financiera" que Guerrero hacía de las escuelas.