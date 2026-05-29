PAU 2026: qué puedes llevar al examen y qué está prohibido

Los detalles concretos dependen de cada Comunidad Autónoma, pero las líneas generales son comunes

PAU 2026: cómo calcular tu nota paso a paso y qué necesitas para entrar en tu carrera

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Las normas que regulan qué se puede y qué no se puede llevar a la PAU 2026 están fijadas por cada comunidad autónoma, y en algunos puntos concretos hay diferencias importantes entre territorios. Eso sí, hay puntos en común, por mucho que haya pequeños detalles que varíen, y que se deben consultar antes de los exámenes.

Lo imprescindible: la documentación

Antes de pensar en bolígrafos o calculadoras, hay un requisito sin el cual no podrás ni entrar al aula. Cada estudiante deberá situar de forma visible sobre la mesa su DNI, NIE o pasaporte u otro documento oficial de prueba de identidad, y sus etiquetas con el fin de que los vocales puedan contrastar su identidad en cualquier momento. Sin identificación, no hay examen.

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El llamamiento para la entrada al aula se realizará 30 minutos antes del comienzo de cada examen. Si llegas tarde, solo se permitirá un retraso de un máximo de 20 minutos en la entrada al aula, y siempre por causas debidamente justificadas. Una vez dentro, ningún estudiante podrá abandonar el aula hasta pasados 30 minutos desde el inicio de la prueba.

El bolígrafo: la única regla universal

El único material permitido y común a todas las pruebas de la PAU es un bolígrafo azul o negro con tinta no borrable. Donde hay diferencias es en el uso del corrector.

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En Madrid, conforme al Acuerdo de la Comisión Organizadora de 18 de febrero de 2026, está permitido el uso de material borrador o corrector, en concreto el tippex. En Andalucía, en cambio, el uso de correctores líquidos o en cinta, como el Típex, está prohibido. Si cometes un error durante el examen, debes tachar la parte incorrecta con una línea y continuar escribiendo. El uso de Típex puede considerarse una infracción y podría llevar a la anulación del examen correspondiente.

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La calculadora: cuándo sí, cuándo no

La calculadora no está permitida en todas las asignaturas. En Madrid, las materias que autorizan su uso son Ciencias Generales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química y Tecnología e Ingeniería II. En Andalucía el listado es prácticamente idéntico, añadiendo Dibujo Técnico II y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

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El tipo de calculadora permitido es uno muy concreto: la científica no programable. Las calculadoras no deben tener ninguna de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser programables, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales, ni almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquier calculadora que tenga alguna de estas características será retirada. Entre los modelos permitidos oficialmente por la UC3M, por ejemplo, figuran los Casio FX-82ES PLUS, FX-82SP CW, FX-85SP CW, Casio fx-82SPX Iberia, así como el TI-30Xs, el TI-30 eco RS o varios modelos de Citizen y Sharp.

En Andalucía, si se detecta o se sospecha que un alumno dispone de una calculadora que no cumpla la normativa, se hará una foto de la misma, se tomará nota del modelo y se levantará acta del hecho. Si posteriormente se demuestra que no cumple las normas, únicamente el examen en cuestión donde se haya detectado la infracción quedará anulado con una calificación de cero.

Materiales específicos por asignatura

Algunas asignaturas tienen reglas propias. En Madrid, para Latín II o Griego II está permitido un diccionario, incluido apéndice gramatical, si lo tuviera; no están autorizados otros apéndices ni el uso de material con anotaciones añadidas. Para Dibujo Técnico II, se permiten instrumentos habituales de dibujo como lápiz, goma, regla, compás, escuadras, y opcionalmente tablero o paralex. Para Física, además de la calculadora, se puede llevar material de dibujo como regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.

Lo que está terminantemente prohibido

En la PAU no está permitida la utilización de teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo que permita la comunicación. Entre los dispositivos no permitidos se encuentran ordenadores portátiles, tabletas, relojes, gafas, pulseras, auriculares, etc. Estos deben estar totalmente apagados y guardados en la mochila, bolso o cartera. Se deberán mantener los pabellones auditivos despejados para poder verificar que no se usan dispositivos auditivos no permitidos.

También está prohibido consultar apuntes o libros dentro del aula. Los estudiantes deben acceder al aula con la mochila, bolso o cartera cerrados. Y en el cuadernillo no deberá aparecer ninguna señal de posible identificación de la identidad del estudiante, ni debe firmarse, pues cualquiera de estos casos supondría la calificación de 0 en el ejercicio.