Sara Andrade 02 JUN 2026 - 19:01h.

Cada vez hay más gemelos en las aulas, pero todavía circulan muchos mitos sobre su desarrollo, sus necesidades y, sobre todo, sobre si deben estar juntos o separados en clase

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Para muchos padres de gemelos la educación escolar puede suponer un mar de dudas: una de las más frecuentes es si conviene o no separarles de clase. Otra de las más frecuentes es ayudarles en desarrollar su propia identidad, porque en gemelos que son idénticos se comete habitualmente el error de tratarles como si fueran un mismo individuo, y aunque sean iguales, tienen necesidades distintas. En esto de favorecer su identidad juegan también un papel importante las escuelas y los maestros, hay que hacer un esfuerzo por conocer a cada uno de los gemelos, y en esto, también puede de ser gran ayuda la información que aporten los padres. Hay algunos que no les visten igual, que utilizan el sistema de 'color coding', es decir, vestirles con colores distintos favoreciendo que los demás puedan diferenciarlos y favorecer su individualidad porque se tratará a cada uno por cómo es y no como un dúo.

Esto es importante porque muchos gemelos presentan diferencias en cuanto a las dificultades en los estudios. Aunque cuando son idénticos, los expertos, sí que aseguran que sí suelen presentar las mismas dificultades en el aula. ¿Por qué ocurre esto? Porque la inteligencia está en un porcentaje muy alto determinado por los genes, que en ellos son prácticamente iguales, por tanto, tienen las mismas capacidades. En un test de inteligencia, por ejemplo, sacan la misma puntuación o una con muy poca diferencia. Como los mellizos comparten alrededor de los 50% de sus genes, como otros hermanos, las diferencias suelen ser mucho mayores.

Sobre esto hemos consultado con una experta en la materia Coks Feenstra, psicóloga infantil formada en la Universidad de Groningen (Holanda) y una de las principales expertas en gemelos en Europa. Aunque reside en España desde 1986, inició su investigación sobre el desarrollo gemelar en 1995 en su país, desde entonces no ha cesado de investigar acerca del tema, fruto de ello cuenta con dos libros: 'El gran libro de los gemelos' (1999), actualmente en su 4ª edición, y el recientemente publicado 'Gemelos en el aula' (Plataforma Editorial, 2026). Además, Coks es conferenciante habitual para familias y docentes, asesora de la Asociación Holandesa de Partos Múltiples (NVOM) y redactora de su revista Meerlingen Magazine. Su obra 'Los gemelos y el colegio' (Holanda, 2022) es el primer libro dedicado en exclusiva a la educación de gemelos dentro del sistema escolar. ¿Cuál es su visión acerca de la educación de los gemelos en las aulas? Ella defiende que tienen un desarrollo con particularidades propias y que los centros educativos deben conocer y atender sus necesidades específicas.

Gemelos en las aulas: ¿hay que separarlos?

Una de las grandes incógnitas que marcan la vida en la escuela de los gemelos es si es mejor o no separarlos. Pero la respuesta para Coks Feenstra es clara: es un error. "Reina la idea que a los gemelos hay que separarlos de aula cuando empiezan la vida escolar para que encuentren su identidad y se hagan independientes. Este es un error. Y un acierto es que los colegios escuchen a los padres, porque son ellos los que conocen a sus hijos. Siempre debe haber una comunicación abierta entre el colegio y los padres porque ambos quieren lo mismo: el bienestar y la felicidad de los niños". Y añade: "Pero los padres deben explicar a su centro educativo cómo es esta relación intergemelar, porque los colegios no disponen de información sobre ello, no es un tema en la carrera de magisterio. Y en clases superiores debe haber un diálogo entre el colegio y los padres para decidir si los gemelos siguen juntos o no, porque los profesores ya conocen a los niños y pueden ver motivos por los que es conveniente separarlos. Debe ser una decisión consensuada".

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Lo que ella explica es que los gemelos no presentan más desafíos que otros alumnos. "No son alumnos que dan más problemas que otros, según los estudios. No obstante, sí es muy importante que los directores y profesores entiendan la relación intergemelar". ¿A qué se refiere con esto? Pues bien, a que existe un vínculo estrecho entre los gemelos, más fuerte que el que existe entre hermanos de diferentes edades, esto se debe especialmente a que han compartido vida prenatal, han estado juntos en el vientre de su madre, por lo tanto, tienen una relación distinta que conviene contemplar en todos los ámbitos de su vida, no solo en la escuela.

"Sabemos, por ejemplo, que cuando uno fallece durante el embarazo o parto, el otro percibe la ausencia y sufre emociones como soledad, vacío y desasosiego. El gemelo superviviente echa en falta al otro. Y la necesidad de estar juntos está muy presente en ellos en su primera etapa de la vida. Esto hay que entenderlo y respetarlo. Luego esta necesidad va cambiando y, por tanto, en cursos superiores puede ser una buena idea colocarles en clases distintas. Esto se verá a medida que los gemelos maduren y crezcan". Por tanto, su recomendación es ir observándolos pero sin tener demasiado en cuenta una edad determinada para ello porque en ello influyen muchos factores, como por ejemplo el tipo de gemelo. "Los idénticos tienen una relación más íntima que los mellizos y, por tanto, la necesidad (y el deseo) de estar juntos perdura más tiempo en ellos que en los mellizos", sugiere a la web de Informativos Telecinco.

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"No está demostrado que el TDAH u otros trastornos sean más frecuentes en los gemelos que en otros niños"

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En torno a los gemelos se han generado muchos mitos, como el que acabamos de tratar, pero hay muchos más que Coks va desgranando en su libro 'Gemelos en el aula'. De hecho, el primero ya ha quedado resuelto: no es mejor separarlos porque los estudios ponen de relieve que, estando juntos, los gemelos lo pasan mejor y rinden mejor en sus tareas. Al estar en su modo natural, se desarrollan mejor, rinden más, entablan más contacto con otros niños y encuentran mejor su propio ‘yo’.

"Porque su compañía no es un impedimento para crecer. Lo demuestran todos los estudios, no existe ninguno que afirme que separar a la entrada en la vida escolar sea positiva. Lógicamente puede haber alguna excepción, quiere decir que conviene separar, pero lo vemos poco y cuando se da, es principalmente en los mellizos, niño y niña, porque ella domina al hermano. Pero tampoco se da en todos estos casos. Concluyendo: se debe tomar una decisión siempre para cada caso de gemelos individualmente y no imponer una norma que resulta ser traumática para más de un 60% de los gemelos. Mi propia experiencia coincide con lo que la evidencia científica aporta. Veo muchos traumas en gemelos/ mellizos separados a los 3 años (a veces no llegan a los 3 años cuando empiezan el colegio)", añade la psicóloga infantil.

Otro de los mitos es que trastornos como el TDAH sea más frecuente en gemelos. En este sentido, Coks Feenstra subraya que "no está demostrado que el TDAH u otros trastornos sean más frecuentes en los gemelos que en otros niños. De todos modos, sí observo que los gemelos varones, tanto los idénticos como los mellizos, muestran bastante a menudo conductas de mucha intensidad, intranquilidad motora sin llegar a ser TDAH". ¿Qué suelen hacer los colegios en estos caso? "Suelen optar por separarles de clase, pensando que esta medida sirve, pero según los estudios y mi propia experiencia, muchas veces no es así. En estos casos doy herramientas a los profesores para poder llevar la situación en el aula. Reconozco que es todo un reto, pero existen trucos para ello, como intervenir a tiempo antes de que la situación explote, ponerles en mesas separadas, hablar con cada uno por separado, permitirles salir un rato del aula para tranquilizarse (no simultáneamente) y otros".