Jornada de reflexión previa a las elecciones del 28-M: así pasan el día los candidatos

"No nos hemos dejado un barrio ni un distrito por conocer, no solo en campaña electoral, durante todos los años anteriores", ha destacado la cabeza de lista de la formación municipalista y verde durante la jornada de reflexión, en la que se ha acercado a la Feria del Libro en el Parque de El Retiro.

"Hoy ha salido un muy buen día para practicar deporte y para refrescar la mente, que nada mejor que hacer ejercicio físico como método, como medicina para curar de las ansiedades y de los nervios. Así que vamos a hacer un poquito de ejercicio que yo he hecho en falta porque este último mes no he podido hacer nada de ejercicio y hoy creo que es un buen día para hacerlo", ha indicado en el Parque Tierno Galván.