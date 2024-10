Sánchez pone en duda el liderazgo de Feijóo: "No hay nadie al volante del PP"

"Muchos de sus votantes y barones y quizá hasta usted mismo quieran llegar a un acuerdo para el reparto de inmigrantes menores, pero es que el problema es que la jefa no les deja. Muchos de sus barones quieren llegar a un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica, pero la jefa no le deja; la mayoría hubiera aprobado el techo de gasto, yo lo he escuchado de su boca, pero es que la jefa no les deja", ha añadido en referencia a Díaz Ayuso, aunque sin citarla.