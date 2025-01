Vox votará no al decreto y pide que Montero explique la devolución del "palacete" al PNV

Vox ha anunciado su voto en contra en una publicación en X de respuesta a una del PP en la que avanzaba su voto a favor con este mensaje: "Sí a subir las pensiones. Sí a ayudar a Valencia. Sí a descuentos en el transporte. No a la mentira. No al chantaje. No a este Gobierno".

"No a pagar con los impuestos de los españoles el alquiler de los okupas. No a regalar un palacete, patrimonio de todos los españoles, al PNV. No a vuestra estafa. No a apuntalar a Sánchez y a sus socios. Sí a los españoles. Sí a hacer oposición hasta echarlos a todos", ha escrito Vox como respuesta al PP.