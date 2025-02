En sus explicaciones, Ione Belarra, que ha defendido que la formación activó todos los protocolos , ha cargado además contra los medios de comunicación por haber hecho público el asunto: “Tienen que hacer una reflexión. No están teniendo en cuenta a las víctimas”, ha dicho, defendiendo su posición.

Además, en su discurso ha lanzado un mensaje para Sumar, señalando que ellos no hicieron portavoz parlamentario a nadie, en clara alusión al caso de Íñigo Errejón .

Tan solo dos días después , Monedero escribía un tuit anunciando que abandona la Fundación de Podemos ; un mensaje al que Ione Belarra contestó: “Gracias por tu incansable trabajo en Podemos, pero sobre todo, por haberte desvivido siempre por tu magnífica militancia. Lo fácil, con todos los ataques que has recibido, era haber abandonad. Seguimos peleando juntos”, escribió, acompañando el mensaje del emoji de un corazón morado.

Preguntada hoy, 21 de febrero de 2025, sobre por qué todo lo que ahora se conoce no se hizo público, ha insistido: “Las víctimas nos pidieron discreción y anonimato”.

“Eso es lo que he vivido en Podemos. Se decía una cosa y se hacía otra cosa muy diferente”, ha afirmado en ‘La Mirada Crítica’.

Frente a ello, Ione Belarra apunta: “En Podemos no tenemos constancia de ninguna denuncia de violencia sexual contra Juan Carlos Monedero hasta septiembre del año 2023 ”.

Esta mañana, el programa de Ana Rosa ha localizado a Juan Carlos Monedero, quien ha señalado: “Ya sabéis que yo siempre he dado la cara. No hay una persona y un personaje. No tengo nada que ocultar”, ha dicho, prometiendo dar la cara cuando acabe todo esto.