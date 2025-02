En su papel de portavoz, Corgos ha advertido de que "esto es un punto y final" . "No vamos a seguir aceptando trágalas de esta forma" , ha avisado, antes de incidir en que "la condonación se ha acordado en otro foro que no es este".

También ha admitido que no han entrado "en el fondo del asunto". "Nos hemos levantado todos y hemos decidido que no queremos seguir trabajando así. Esto no es construir el Estado de las autonomías y no tiene sentido hablar sobre algo que ya venía negociado de antemano", ha reprochado.