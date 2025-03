Claudia Montes niega contacto personal con Ábalos y defiende que llegó a Logirail por una oferta de empleo

"El único contacto personal que he tenido con José Luis Ábalos se limita a una fotografía entre compañeros del PSOE", ha explicado, al tiempo que ha asegurado que accedió a su puesto de trabajo en Logirail a través del portal Infojobs .

"He cumplido escrupulosamente con todas las condiciones laborales de la empresa en la modalidad de jornada presencial, he realizado siempre las tareas en un lugar físico especifico en los horarios establecidos por la empresa y bajo la supervisión directa de sus responsables", ha afirmado Montes en un comunicado.

"En definitiva, los hechos son los que se incluyen en este comunicado y no los que publican los medios de comunicación. En consecuencia, me dispongo a recabar cuantas publicaciones han faltado a la verdad sobre mi persona y me reservo mi derecho a ejercer acciones judiciales frente a dichas publicaciones", ha finalizado Claudia Montes.