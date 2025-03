La ministra de Igualdad, Ana Redondo, usa estos casos para demostrar que el machismo es estructural: “Encontramos actitudes machistas en todos los partidos”. “Lo importante es cómo reaccionan los partidos frente al machismo y el PSOE siempre ha respondido ágilmente, apartando a los machistas, exigiendo responsabilidades y, desde luego, no tolerando esas actitudes. Yo no conozco en el PP esos protocolos. Me gustaría saber si los tienen y si los aplican. Me temo que no”, ha señalado.