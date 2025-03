El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que padece un cáncer operable, por lo que será intervenido en abril y regresará "más fuerte" a la política, dejando así claro que su intención no es dejarla ya que se mantendrá al frente del ministerio. Así lo ha indicado durante su discurso en el Congreso del PSOE de Gran Canaria, al que ha asistido para clausurarlo. "Me he hecho unas pruebas médicas, que han determinado que tengo unos tumores cancerígenos, que tenemos que tratar, es operable, tenemos fecha finales de abril. Las cosas caminarán, seguiré en activo y regresaremos más fuerte", ha subrayado durante el discurso de clausura, levantando una gran ovación.