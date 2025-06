Ha ocurrido durante la presentación de la campaña 'Ya tendría que tener mala suerte' de Sanidad, sobre las infecciones de transmisión sexual

Ayuso, tras su encontronazo con Mónica García, reclama "menos besuqueo" en política y dice que "no lo tenía planeado"

La ministra de Sanidad, Mónica García, quien recientemente era protagonista por el encontronazo con Isabel Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes en Barcelona, ha protagonizado también hoy un momento que no ha pasado desapercibido ante las cámaras, aunque esta vez por un lapsus que también ha tenido a la presidenta de la Comunidad de Madrid indirectamente de trasfondo.

Concretamente, todo ha tenido lugar este lunes durante el acto en el que la ministra ha presentado la campaña 'Ya tendría que tener mala suerte', que pretende abordar la "disonancia" entre la percepción de riesgo y la realidad epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente entre los más jóvenes.

Mónica García y su lapsus al hablar de “acabar con los ayusos”

En un momento dado, Mónica García se ha referido al nuevo Estatuto Marco, que ha dicho que va “bien” a pesar de la convocatoria de la huelga médica programada para este viernes, considerando que el nuevo texto resuelve “muchos problemas” del primer borrador.

Ha sido entonces cuando ha señalado que se han de “poner las nuevas condiciones laborales para que las comunidades, que son las que tienen que materializar este estatuto marco, se pongan a trabajar para acabar con “los ayusos”; un lapsus ante el que se ha disculpado inmediatamente, tras desatar alguna carcajada en la sala: “Con los abusos, perdón”.

Mónica García que su actitud con Ayuso no cambia desde 2020

Posteriormente, tras su rueda de prensa, y ya ante las preguntas de los periodistas, la ministra se ha referido directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuestionada sobre su último episodio con ella en la Conferencia de Presidentes después de que Ayuso se negase a darle dos besos alegando que no da besos a quien le llama “asesina”.

Al respecto, Mónica García ha asegurado que su actitud hacia ella "no ha cambiado desde 2020" y que lo que sí lo han hecho son las "imputaciones" que tiene a su alrededor la 'popular'.

"Yo la he saludado siempre igual, la llevo saludando de manera institucional y de manera cordial desde hace mucho tiempo. Y llevo denunciando su papel y su responsabilidad en los 'Protocolos de la Vergüenza' desde el año 2020. O sea, mi actitud no ha cambiado desde el año 2020. Igual su actitud sí que ha cambiado porque ha cambiado el señalamiento al haber unas imputaciones de unos altos cargos", ha aseverado.

Así, y al hilo de las muertes en residencias durante la pandemia, ha exigido a Ayuso que asuma la culpa de lo que pasó y que no se ponga "en el papel de víctima".

"Ha estado insultando y desprestigiando desde el minuto uno pero resulta que la víctima es ella una vez más y yo, en ese encontronazo, le tuve que decir que eso era mentira y que obviamente yo nunca le había llamado asesina porque no tiene ningún sentido y porque no me va a poner al mismo nivel al que se pondría el PP", ha defendido.

