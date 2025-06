La UCO busca información en Ferraz y en Transportes y el juez imputa a Santos Cerdán

Los agentes de la UCO han entrado en la sede del PSOE para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán

La entrada de la UCO en el PSOE, Transportes, Adif y Carreteras, contada al minuto

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado este viernes a Santos Cerdán para que el 30 de junio declare como investigado en el caso Koldo, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a buscar información en la sede del PSOE y en el Ministerio de Transportes.

El trabajo de la UCO, que ha concluido poco antes de las cuatro de la tarde de hoy, no se ha tratado de registros, sino de requerimiento de información ordenado por el magistrado del Tribunal Supremo en un auto.

En concreto, los agentes de la UCO han entrado en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y han estado también en el Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras.

Cerdán declarará el 30 de junio como investigado

En su auto, el juez ha imputado además formalmente a Cerdán y ha ordenado investigar las cuentas bancarias, los inmuebles y el correo corporativo del que fue hasta hace poco diputado y número tres del PSOE, de ahí la petición para que la UCO accediera a la sede del partido.

En concreto, el magistrado cita a Cerdán para que declare como investigado en el caso Koldo el día 30 de junio, tras suspender su declaración prevista para el miércoles 25, que fue fijada cuando todavía no había sido imputado.

Cerdán había solicitado retrasar su declaración al mes de julio para dar más tiempo a su nuevo abogado a preparar su defensa, y el juez ha aceptado hacerlo el día 30, esta vez de forma obligatoria al ser investigado por haber participado presuntamente en la gestión y percepción de comisiones en obras públicas junto al exministro José Luis Ábalos y el exasesor de este Koldo García.

Estos dos últimos están citados a declarar el próximo lunes también en el Supremo tras los últimos avances en la investigación.

El juez rechaza entregar a Cerdán la escritura original de Servinabar

La investigación de cuentas bancarias ordenada por el juez del Supremo se extiende también a cinco empresarios, que han sido citados entre el 4 y el 7 de julio como investigados, entre ellos Antxon Alonso, socio de la empresa Servinabar 2000 junto con Cerdán, señalada en el último informe de la UCO por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.

El juez ha rechazado la petición de la defensa de Cerdán de requerir a la UCO que remita una escritura de 2016, hallada en el registro a Antxon Alonso, en la que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de esta empresa.

Por otra parte, Leopoldo Puente ha pedido a la Audiencia Nacional que valore investigar los "indicios consistentes" contra la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero, a los que el Supremo no puede investigar al no ser aforados.

Y el Gobierno de Navarra ha acordado en una sesión extraordinaria celebrada este viernes la personación como acusación particular por presuntas actuaciones delictivas en licitaciones de obra pública en esa comunidad autónoma.

Armengol es citada a la comisión Koldo del Senado

Más allá del ámbito jurídico, sigue en marcha la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP ha avanzado que citará a comparecer el 8 de julio a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Acudirá 13 meses después de la vez anterior y un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre el caso Koldo en el Congreso de los Diputados.

El propio Cerdán ha acudido este viernes al Congreso para solicitar la indemnización que le corresponde como exdiputado, que ascenderá a alrededor de 19.400 euros brutos por los seis años en los que ha mantenido su escaño.

Pero el PP remitirá un escrito a Armengol para pedirle que la Mesa del Congreso no autorice el cobro de este dinero por parte de Cerdán.