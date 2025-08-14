'La mirada crítica' habla con Alfonso Rueda, Presidente Xunta de Galicia, sobre la situación en la que se encuentran los incendios en Galicia

Galicia está siendo una de las comunidades más afectadas por la ola de incendios que asola España en los últimos días. Actualmente permanecen activos siete fuegos, cada uno de ellos con más de 20 hectáreas afectadas. Ourense es la provincia que más preocupa. En total, en Galicia se han quemado ya unas 11.500 hectáreas.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, para conocer la situación: "De las cuatro provincias, Ourense es la más afectada. Los grandes incendios de Galicia ahora mismo se están produciendo allí, por eso estamos intentando concentrar todos nuestros esfuerzos. Son siete incendios activos en nuestra comunidad y los siete están en la provincia de Ourense".

Alfonso Rueda: "Llevábamos dos años buenos desde el punto de vista de los incendios"

Rueda ha explicado las medidas de prevención que aplica Galicia: "Llevábamos dos años buenos desde el punto de vista de los incendios, habíamos tenido muy pocos, pero sabíamos que esto podía cambiar, como ha ocurrido este año. Por eso hacemos todos los años un esfuerzo muy importante no solo en presencia de dispositivos, también en formación y prevención durante todo el año. No porque un año sea bueno hay que bajar la guardia, porque luego llegan años como este y nos tiene que pillar preparados".

En cuanto a la comunicación con el Gobierno central, el presidente gallego detalló: "La ministra de Defensa me llamó antes de ayer para hablar de coordinación, y se lo agradezco muchísimo. También me ha llamado el Rey para interesarse por cómo estamos en Galicia y cuáles son nuestras necesidades. No he tenido ningún contacto más con ningún ministro".

Por último, envió un mensaje a Óscar Puente: "Estoy escuchando al señor Puente y las barbaridades que está diciendo, y simplemente le diría que en estos momentos la gente no quiere vernos discutir. No les importa de quién son las competencias, lo que quieren es vernos trabajar".