"Si no fuese por ellos, no sabríamos nada y todo sería más fácil para los opresores", destaca Miguel Ángel Oliver

Los ataques israelíes dejan 20 palestinos muertos, entre ellos un niño, en Gaza

Más de 250 medios de comunicación de todo el mundo, decenas en España, se han sumado esta jornada a la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar el asesinato de periodistas en Gaza: "Tristemente un éxito rotundo", ha dicho el presidente de la organización en España, Alfonso Bauluz.

Prácticamente todas las principales cabeceras del país se han sumado a la acción global publicando el mensaje propuesto por RSF: "Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte" o apoyando la iniciativa con contenido informativo, en sus editoriales, viñetas, 'banner' en las versiones digitales, fundido a negro en las televisiones o voz en off con métronomo o un contador, en el caso de las radios.

Además, las principales emisoras de España han abierto la jornada con entrevistas a Reporteros Sin Fronteras para destacar la importancia de la convocatoria.

En un primer balance, el presidente de RSF España ha afirmado que la profesión ha secundando de forma masiva la movilización y los medios se han hecho eco de los aspectos principales de la denuncia.

Un minuto de silencio a la puerta de las redacciones

A las 12:00 horas del mediodía, los trabajadores de los medios de comunicación y sus órganos de representación han podido secundar un minuto de silencio a la puerta de las sedes o en sus redacciones.

"Sumarse a la concentración silenciosa era poner físicamente de manifiesto la postura de la Agencia EFE", ha dicho su presidente Miguel Ángel Oliver tras el acto a las puertas de la sede en Madrid, que ha encabezado junto al presidente de RSF España, Alfonso Bauluz.

"Pese a las terribles restricciones, sabemos lo que ocurre a diario en Gaza porque hay gente que lo cuenta, lo graba, lo fotografía, lo escribe. Esa gente se juega la vida. Si no fuese por ellos, no sabríamos nada y todo sería más fácil para los opresores. Nuestros propios colaboradores hacen frente a la muerte cada día. Cualquiera de ellos puede morir mañana, hoy mismo", ha subrayado Oliver.

"Defender nuestro derecho a informar sobre lo que ocurre en Gaza es un acto de rebeldía contra las bombas que han matado ya a miles de personas", ha concluido.

En España, el llamamiento se hace en coordinación con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la red de colegios profesionales, la Asociación de Prensa de Madrid, el Col.legi de Periodistes de Catalunya, la Confederación Española de Sindicatos de Periodistas, UGT y CC.OO, comités de empresa y consejos de redacción de los medios.

Mensajes y pantallas en negro y cortes de emisión

En X, la Agencia EFE ha publicado un mensaje con fondo negro y destellos intermitentes en el que puede leerse: "Por el derecho a ejercer el periodismo y el libre acceso de la prensa internacional a Gaza". Ese mismo mensaje está publicado en un 'banner' en su web.

También los consejos informativos de TVE y RNE se han sumado a la acción. Durante todo el día, la web de RTVE noticias mostrará un 'banner' y los distintos canales y plataformas de RTVE se irán a negro para trasladar su condena. RNE también realizará cortes durante su emisión.

Además, han comunicado su apoyo en diversos mensajes en X, la Asociación de Prensa de Sevilla, el Consejo Profesional de RTVA, Canal Sur, el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia o la Fundación Gabo.

Etiquetas en redes #ProtectJournalistsInGaza

A propuesta de Reporteros Sin Fronteras, los mensajes en redes están acompañados de las siguientes etiquetas: #ProtectJournalistsInGaza #LetReportersIntoGaza

Entre los medios españoles que apoyan la iniciativa están RTVE; Mediaset, Agencia EFE, 'El País' (contenido editorial), Cadena SER, EiTB, Prensa Ibérica (contenido editorial en todas sus cabeceras); La Sexta, 'ElDiario.es', 'Público'; Revista 5W, InfoLibre, El Salto, 'El Heraldo de Aragón', 'Ara', 'El Progreso de Lugo', Zarabanda, 'Revista Late', 'Revista La Mar de Onuba', América 24 horas, isanidad, Televisión Canaria (RTVC) y Canal Sur, entre otros.

Asimismo, se ha sumado la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la Asociación de Periodistas de Aragón, el Colexio de Xornalistas de Galicia y el Grupo Social ONCE.

Y entre los internacionales están, entre otros muchos, Al Jazeera (Qatar); 'The Independent' (Reino Unido); Mediapart (Francia); 'Der Frietag' (Alemania); 'Le Soir' (Bélgica); 'La Libre Belgique' (Bélgica); New Bloom (Taiwán); Photon Media (Hong Kong); 'Media Today' (Corea del Sur); 'Il Dubbio' (Italia); Agència Pública (Brasil); 'Le Desk' (Marruecos) y 'Semanario Brecha' (Uruguay).

La iniciativa llega después que al menos 220 periodistas hayan sido asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza en casi 23 meses de conflicto armado, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna.