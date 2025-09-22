El TC estima que el recurso no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por Santos Cerdán y exigida por la Ley

Santos Cerdán acusa al juez de hacer una "lectura superficial" del informe de los audios de Koldo García e insiste en irregularidades

Compartir







El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado admitir a trámite el recurso del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán contra su entrada en prisión provisional, que acordó el juez del caso Koldo el pasado 30 de junio. La negativa del TC se suma a la reciente decisión del Tribunal Supremo que hace apenas unos días rechazó por segunda vez excarcelarle.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la sección Segunda, compuesta por el magistrado progresista Juan Carlos Campo y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (ponente), ha desestimado por unanimidad la admisión del recurso de amparo.

El tribunal considera que el recurso no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por Cerdán y exigida por la Ley, dado que ya existe doctrina constitucional sobre la necesidad de motivar la concurrencia de los fines constitucionalmente legítimos para justificar una prisión provisional, así como sobre la prohibición de utilizar esta medida con fines coactivos.

Además, en cuanto a la vulneración al derecho a la defensa alegada por los letrados, el recurso se inadmite por falta de agotamiento de la vía judicial, al no haberse invocado esta queja en tiempo y forma ante el Tribunal Supremo, con carácter previo al recurso de amparo.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía rechaza que Santos Cerdán salga de prisión por el riesgo de destruir y manipular pruebas

Se trata de una decisión que era de prever pues rara vez este tipo de recursos suele prosperar porque se trata de una diligencia adoptada durante la fase de instrucción, es decir, que el procedimiento judicial aun sigue en curso y la corte de garantías no suele intervenir en estas situaciones, explican las fuentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El recurso de la defensa de Santos Cerdán

En su recurso, la defensa de Cerdán consideraba que el Supremo había vulnerado su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia por haber acordado su ingreso en prisión sin justificar "debidamente la concurrencia de ningún riesgo de alteración o destrucción de pruebas" en el que se basa para acordar dicha medida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Establecer como único motivo para presuponer un riesgo de alteración o destrucción de pruebas (...) un supuesto papel directivo por parte del Sr. Cerdán inferido únicamente por un análisis subjetivo en relación con unos audios que a fecha de hoy no conocemos ni su veracidad (...) es del todo insuficiente y no colma los estándares exigidos" por la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aseguraba el recurso.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La negativa del TC se suma a la reciente decisión del magistrado del Supremo Leopoldo Puente que hace apenas unos días rechazó por segunda vez excarcelar a Santos Cerdán, al destacar que aún persiste el riesgo de destrucción de pruebas, pero avanzó que "previsiblemente" no se prolongará más allá de este año.