El Instituto de Empresa (IE), entidad de la que depende el África Center, del que Begoña Gómez fue directora, ha contestado al juez Juan Carlos Peinado que no dispone de correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno en Moncloa.

El juez expone esa respuesta del Instituto de Empresa en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que comunica a las partes que no va a ser posible que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cumpla su mandato de analizar esos correos.

En busca del delito de malversación

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid plantea de este modo a la Fiscalía y a la defensa de Gómez si mantienen el recurso que presentaron contra su decisión ahora que ya carece de objeto.

Peinado pretendía que la Guardia Civil analizase los correos que Cristina Álvarez pudiera haber intercambiado con el Instituto de Empresa, al igual que ha hecho con la Universidad Complutense.

Todo ello dentro de la pieza separada en la que investiga si hubo malversación de fondos públicos en el caso en el que la asesora de Gómez, pagada con fondos públicos, la asistiese en cuestiones vinculadas a su faceta privada y profesional, como la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Peinado había urgido al Instituto de Empresa a que "a la mayor brevedad posible" remitiera al juzgado copia de los correos enviados y remitidos por Cristina Álvarez "para su posterior análisis por la UCO" de la Guardia Civil.

En el caso de la Complutense, hay unos 121 que pueden tener interés para la causa, en los que el fiscal no ha visto indicios de delito de malversación, con lo que considera que la pieza debe ser archivada.

Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, solicitan, en cambio, al magistrado que continuase adelante con una investigación que, afirman, se centra ya en las funciones de la asesora de Begoña Gómez y no tanto en su nombramiento.

Peinado ordenó dicha diligencia en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta ha desempeñado funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

Peinado apunta a Pedro Sánchez

Horas antes de esta providencia, el juez Juan Carlos Peinado dejó constancia en un auto que considera "fundamental" la relación de parentesco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en los presuntos delitos que le atribuye a ella y que están siendo investigado en el tribunal que preside.

En su escrito señala que "debe tenerse presente que el hipotético enjuiciamiento conjunto de los delitos objeto de investigación conduce a que haya de analizarse lo que, en principio constituye, el origen de los hechos delictivos".

Y que "consiste en que las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos".

"Pues sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos, y subjetivos", razona.

Así las cosas, Peinado entiende que "es clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto" por un jurado popular, ya que "lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa".