Las movilizaciones contra Benjamin Netanyahu y la guerra de Israel siguen extendiéndose por múltiples ciudades

Israel intercepta en aguas internacionales el último barco de la flotilla que aún navegaba hacia Gaza

Compartir







El asalto israelí a la Global Sumud Flotilla y el apoyo a Palestina han desatado una auténtica oleada de protestas contra Israel y Benjamin Netanyahu por la guerra en la Franja de Gaza. Desde Barcelona, donde se mantienen las acampadas reivindicativas, hasta Madrid, donde ayer se congregaron miles de personas frente a las sedes del Ministerio de Exteriores al grito de “Palestina no se toca”. Las protestas también se han visto en Bilbao, Sevilla, Valencia, Pamplona, Santiago de Compostela o Palma, entre otras, y continúan extendiéndose igualmente en otros países como Italia, con movilizaciones en múltiples ciudades.

Al grito de “Palestina libre”, denunciando el “genocidio” de Israel y lo que califican de “terrorismo de Estado”, multitud de personas se han echado a las calles para decir ‘basta ya’; para clamar por el fin de la masacre, el bombardeo indiscriminado y una guerra que ha reducido a escombros a todo el enclave.

Concentraciones en España contra Israel y la guerra en Gaza

Ayer eran una decena de ciudades españoles las que resonaban clamando por el fin de la guerra y el incesante hostigamiento. Se estima que hubo unas 10.000 en Madrid y 15.000 en Barcelona, mientras otras multitudes, en su mayoría conformadas por estudiantes, también tomaban las calles en Bilbao o Valencia, reclamando la supresión de relaciones con el país hebreo.

La mayoría de las concentraciones fueron pacíficas, aunque al final de la noche en algunos puntos hubo momentos de tensión y enfrentamientos con la Policía.

PUEDE INTERESARTE Los activistas de la Flotilla a Gaza detenidos por Israel ya han sido interrogados y esperan la asistencia consular

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Protesta indefinida en Barcelona contra Benjamin Netanyahu

Este viernes, retomando ese impulso, las movilizaciones continúan por segundo día consecutivo. En la Ciudad Condal, la acampada que se instaló ayer cerca del World Trade Center de Barcelona, ha amanecido tras su primera noche de vida con unas 30 tiendas de campaña y la intención de ser "permanente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así lo ha afirmado en declaraciones a EFE una de las portavoces del Movimiento de Apoyo a la Flotilla, Judit Piñol, que ha cifrado en unas 120 las personas que han dormido al lado de la plaza de La Carbonera, a los pies del Puerto de Barcelona, una infraestructura rodeada de polémica por si en ella han atracado barcos que, presuntamente, transportaban material militar a Israel.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Quedarnos aquí de forma permanente no ha sido un cambio sino que era la intención", ha subrayado la portavoz, mientras fuentes de la organización han concretado a los medios que, como mínimo, la protesta se quiere alargar hasta el 15 de octubre, fecha en la que los sindicatos han convocado una huelga con paros en los centros de trabajo.

En esta línea, Piñol ha recalcado que la intención de esta acampada, que engloba bajo el paraguas de diferentes movimientos sociales, –como el feminista o el de la vivienda–, es dibujar "un punto de inflexión" para alcanzar la ruptura de relaciones con Israel, que se aplique "ya" el embargo de armas y "que abran el corredor humanitario".

"Además, queremos pedir la liberación inmediata de las compañas de la Flotilla", ha añadido, entre las que figuran la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o la presidenta de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo.

Huelga educativa contra Israel

Durante este viernes hay distintas movilizaciones previstas, como una protesta estudiantil en plaza Universitat o una manifestación unitaria en la plaza Urquinaona, a media tarde.

En ese sentido, el Sindicato de Estudiantes ha llamado a la huelga educativa en el campus de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde los alumnos han cerrado accesos para evitar que se pueda entrar a las aulas, con el fin de lograr que el paro sea completo.

También ha habido encierros de alumnos desde primera hora en diferentes facultades de la capital catalana, antes de que se organicen columnas para acudir a la manifestación estudiantil de la plaza Universitat.

En la misma línea, esta jornada también está convocada una huelga de profesorado de escuelas e institutos, aunque solo participa un sindicato que es minoritario en el sector, la CGT.

Encierro en la Complutense de Madrid contra Israel

De la misma manera, en Madrid decenas de estudiantes se han encerrado hoy en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, tras un fallido intento en la de Ciencias de la Información.

Desde allí, han clamado contra Israel y en defensa de la Flotilla, reclamando la “ruptura” total de las instituciones académicas con los de Benjamin Netanyahu.

El encierro había sido anunciado desde el miércoles, pero no estaba pactado ni firmado por ningún colectivo.

Las protestas se extienden en distintos rincones del mundo, incluido EEUU

Las protestas se han repetido también en la mayoría de grandes ciudades europeas, con los manifestantes congregándose en muchos casos frente a las embajadas o los consulados de Israel para dar mayor alcance a sus reclamos.

Algunas de ellas también han terminado con enfrentamientos con las fuerzas del orden, habiéndose producido algunas detenciones. No en vano, el clamor contra la actuación israelí contra la Flotilla y las acciones de Benjamin Netanyahu ha llegado también, aunque con menor fuerza, a ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles.