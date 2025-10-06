Exteriores confirma que 27 activistas españoles de la Flotilla viajan ya camino de España

Un primer grupo de 21 aterrizó el domingo en España tras ser deportado desde Israel

Exteriores confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen en Israel vuelven este lunes a España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que 27 españoles de los 28 que aún permanecían en una prisión de Israel, viajan ya camino de España. A través de las redes sociales, el ministro ha informado de que estos 27 integrantes de la Flotilla 'Gobal Sumud' están ya regresando a nuestro país.

La Policía de Israel ha confirmado en redes sociales la prórroga del arresto de esta activista, que fue evacuada desde la cárcel de Ktziot a una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada tras la supuesta agresión.

Heridas leves a una funcionaria penitenciaria israelí

El Ministerio de Exteriores israelí había informado de este incidente el domingo, en un mensaje en el que aseguró que la trabajadora de la cárcel había sufrido heridas leves.

En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo de 21 aterrizó el domingo en España tras ser deportado desde Israel y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había anunciado que salvo contratiempos de última hora los 28 restantes regresarían hoy, algo que no ha sido posible ante la retención de la activista acusada de agredir a un funcionario israelí.

Desde la Global Sumud Flotilla han confirmado que el avión con los españoles --en el que viajan nacionales de varias nacionalidades más-- se encuentra ya en Atenas. Según han precisado, está previsto que aterricen en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, pasada la medianoche del martes.

El concejal de ERC que estaba en la Flotilla se queja de la 'pasividad' de España

Por otra parte, el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y capitán de una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, Jordi Coronas, ha afirmado este lunes que el Estado español "podría haber hecho un esfuerzo adicional" durante su travesía y en los 4 días que han estado retenidos por el Gobierno de Israel.

"En estas circunstancias esperas un poco más que buenas palabras, que una llamada de teléfono o un mensaje de WhatsApp", ha dicho en una entrevista de Europa Press, después de llegar este domingo por la noche a Barcelona en un vuelo procedente de Madrid Barajas tras ser deportado del país hebreo.

Coronas ha relatado que le hubiera gustado poder ver al cónsul español mientras estaba allí, antes de volver: "Es posible que el gobierno de Israel no lo haya permitido, por tanto no puedo culparle, pero sí que hemos tenido una sensación de cierto desamparo y soledad".

Maltrato psicológico

Sobre su experiencia tras ser abordados por el ejército israelí cuando se encontraban a unas 60 millas náuticas de la costa gazatí, ha asegurado que "hubo maltrato físico" desde el primer momento en que fueron interceptados a punta de fusil.

"Todo esto acaba provocando mucho dolor en el cuerpo, pero sobre todo lo que ha habido es un maltrato psicológico", y ha explicado que la policía israelí no les dejaba dormir más de 2 horas seguidas y realizaban intervenciones muy contundentes en las celdas, sin informarles de nada.

También ha relatado que hubo un "pulso entre las personas que estaban detenidas y los guardias de la prisión", ya que se les negaba el acceso a un médico, por lo que realizaron acciones de protesta en las celdas, haciendo mucho ruido, pintando las paredes con pimiento rojo y con mermelada.

Impunidad de los policías israelíes

Ha criticado que con los policías había "sensación de absoluta impunidad en sus acciones", y ha asegurado que estos actuaban diferentes en función de si los detenido eran europeo o musulmanes, según él.

"Después de haber estado en la boca del lobo, la sensación es que (Israel) es un Estado que vive en una realidad paralela", totalmente militarizado y convencido de que todos aquellos que no están de acuerdo con ellos son enemigos, ha afirmado textualmente.

Sin embargo, ha asegurado que la misión "ha merecido la pena" para poner a Palestina en el mapa de la política y de los medios de comunicación durante todo un mes, y ha augurado que las nuevas flotillas que zarpen hacia Gaza recibirán un trato parecido.