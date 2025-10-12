La familia real española se ha desplazado al Palacio Real para la tradicional recepción y el besamanos en el marco de los actos del Día de la Hispanidad

Al minuto | El besamanos de los reyes por el Día de la Hispanidad, en directo

Compartir







Tras el tradicional desfile militar en el Día de la Hispanidad, los reyes Felipe y Letizia se han desplazado al Palacio Real, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, completando así la foto más esperada de la jornada.

Este año, además, el acto ha cobrado especial relevancia al suponer el debut oficial de la benjamina de la familia real -que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de abril- en la recepción y el besamanos, una ceremonia clave dentro de la agenda institucional de la Casa Real.

PUEDE INTERESARTE Las anécdotas del desfile del Día de la Hispanidad: del problema del rey Felipe con el gorro a su complicidad con Leonor

Aunque la infanta ya había asistido con anterioridad al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional, hasta ahora no había participado junto a los Reyes en la recepción que cada año se celebra en Palacio y a la que asisten las más altas instancias del Estado, así como empresarios, representantes religiosos y miembros de la sociedad civil, entre otros.

PUEDE INTERESARTE La infanta Sofía se estrena en su primera recepción en el Día de la Hispanidad: las claves de su presencia en el acto real

La entrada de Sus Majestades y sus hijas en el Salón del Trono ha sido recibida con gran expectación, ya no solo porque la infanta se estrena en una de las citas más formales del calendario real, sino también porque a su lado, Leonor, ya con experiencia en este tipo de actos, la ha acompañado en todo momento con naturalidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El apoyo de Leonor

La heredera al trono ya ha participado en varias recepciones de este tipo, y se ha convertido en un referente y apoyo incondicional para su hermana pequeña.

Desde el momento en el que ha comenzado el besamanos, la princesa ha estado pendiente de que Sofía se colocara correctamente tanto a la llegada como durante el receso, indicándole en el intermedio del besamanos, con discreción, el lugar exacto en el que debía situarse -a su derecha-, tal y como marca el protocolo real.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Uno de los gestos más comentados y que ha reflejado el tipo de relación que mantiene la futura reina de España con la infanta ha sido cuando ha colocado su mano en la espalda de Sofía en pleno acto, con el que ha querido transmitirla tranquilidad en su debut.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En este sentido, durante todo el acto, Leonor no ha perdido detalle de cómo se desenvolvía Sofía. En varias ocasiones la ha mirado de reojo, asegurándose de que seguía el ritmo del saludo y de que se encontraba cómoda ante la larga fila de invitados.

Esas miradas, acompañadas de risas y algún leve intercambio de palabras, ha evidenciado la confianza entre ambas.

Por su parte, la princesa de Asturias protagonizó su debut en el besamanos en 2023 ante más de 2.000 invitados. En aquella ocasión, lució por primera vez el uniforme militar de dama cadete tras su ingreso en la Academia General Militar.