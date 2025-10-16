La portavoz del PP en el Senado, Alicia García ha confirmado la fecha concreta para la cita

Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo en otro cara a cara en el Congreso: "Este es uno de los Gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa"

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' tendrá lugar el próximo jueves 30 de octubre a las 09:00 horas, según ha informado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, la dirigente popular lo ha avanzado antes de que se ratifique en la Mesa de la comisión de investigación, que es el órgano encargado de ordenar los trabajos de este foro y en la que el PP cuenta con mayoría absoluta.

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado

El anuncio confirma así la fecha concreta para esa citación, que fue anunciada la pasada semana por Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, donde adelantó al presidente del Gobierno que sería citado durante el mes de octubre, algo que desató la reacción de Sánchez con un sonado: "Ánimo, Alberto".

Desde entonces, y hasta hoy, se desconocía la fecha elegida para la comparecencia, ante la cual el PP advierte ahora que Pedro Sánchez tiene la obligación legal de acudir, a la vez que ha comenzado a difundir la idea de que no descarta explorar posibles acciones judiciales en caso de que el presidente del Gobierno "falte a la verdad" en este foro.

"Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos. Aquí, frente a toda España, deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto", ha subrayado Alicia García.

Al respecto, esta comisión, que lleva trabajando más de un año y medio, ha celebrado ya casi 90 comparecencias, entre ellas la de los ministros Ángel Víctor Torres (citado en tres ocasiones), Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas y Elma Saiz. También han desfilado por ella el exministro José Luis Ábalos y el exministro y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, entre otros.

La incógnita aún abierta sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado

Por su parte, la incógnita que sí se mantiene abierta es quién será el encargado del PP en interrogarle durante esta comparecencia en el Senado, aunque la portavoz 'popular' en la Cámara Alta, Alicia García, ya confirmó que ella no tiene intención de hacerlo y que se lo dejará a los miembros de este foro.

Entre los candidatos, los integrantes del PP en esta comisión de investigación son: Alejo Joaquín de Miranda, Ana Beltrán, Francisco Bernabé, Gerardo Camps, Rocío Divar, Salvador de Foronda, Miguel Ángel Jerez, Fernando Martínez-Maíllo, José Antonio Monago, Enrique Ruiz Escudero, Luis Santamaría, Juan Sanz Vitorio, Alfonso Serrano y Antonio Silván.

Por otro lado, en la Mesa de la comisión también están los 'populares' Eloy Suárez, José Manuel Balseiro o Inmaculada Hernández.

Sánchez, segundo presidente en ejercicio en comparecer en una comisión de investigación de las Cortes Generales

Pedro Sánchez será el segundo presidente del Gobierno en ejercicio que comparecerá en una comisión de investigación de las Cortes Generales.Antes que él, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se sentó el 13 diciembre de 2004 en la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados del 11 de mazo, siendo en ese momento presidente del Gobierno.

Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy también fueron llamados a comisiones de investigación, pero ambos en calidad de expresidentes. Así, el primero compareció en la comisión del 11-M el 29 de noviembre de 2004 y también acudió el 18 de septiembre de 2018 a la comisión que investigaba la presunta financiación ilegal del PP. Por su parte, Rajoy fue citado este mismo mes de marzo en la comisión sobre la 'Operación Cataluña' del Congreso.