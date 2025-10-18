La infanta Sofía y Marcelo Rebelo de Sousa "abordaron el pasado histórico y la estrecha asociación que une a los dos países"

La infanta Sofía se estrena en su primera recepción en el Día de la Hispanidad: las claves de su presencia en el acto real

Compartir







La infanta Sofía, que estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, ha mantenido el viernes su primer encuentro oficial con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con el que conversó sobre los "lazos de profunda empatía y amistad" entre ambos países.

Esta es la segunda actividad pública de la infanta Sofia, que en abril alcanzó la mayoría de edad, esta semana. El domingo, además de asistir al desfile militar por el 12 de octubre, también participó por primera vez en la recepción que ofrecen cada año los Reyes en el Palacio Real.

PUEDE INTERESARTE La reina Letizia se reencuentra con el papa León XIV en su viaje a Roma como embajadora especial de la ONU

La Presidencia de la República lusa ha precisado en un comunicado que el encuentro tuvo lugar en el Palácio de Belém (sede presidencial), donde ambos se tomaron una fotografía oficial y la infanta firmó el Libro de Honor.

PUEDE INTERESARTE Así saludan y conversan los miembros de la familia real con los invitados tras el besamanos por el Día de la Hispanidad

El encuentro entre la infanta Sofía y el presidente de Portugal

Durante su visita al palacio, también "abordaron el pasado histórico y la estrecha asociación que une a los dos países, los lazos de profunda empatía y amistad entre los pueblos portugués y español, así como el presente y futuro en los desafíos de las nuevas generaciones", precisa la nota.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La infanta Sofía estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

La infanta Sofía comenzó en septiembre a estudiar el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College, en Lisboa. Se trata de un centro privado dependiente de la Universidad de Londres y que tiene su campus en tres países. En los dos siguientes años continuará sus estudios en París y Berlín.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El rey Felipe VI mantiene una estrecha relación y amistad con el presidente de Portugal, que no escatima en elogios hacia el monarca español. Como resultado de ello, y dado que Portugal es país vecino de España, Lisboa fue precisamente el destino del primer viaje al extranjero de la Princesa de Asturias en julio de 2024. Entonces Rebelo de Sousa ejerció de anfitrión y acudió al aeropuerto tanto para recibirla como para despedirla.