Día de la Hispanidad

Así saludan y conversan los miembros de la familia real con los invitados tras el besamanos por el Día de la Hispanidad

Así saludan y conversan los miembros de la familia real con los invitados tras el besamanos
La princesa Leonor y la infanta Sofía se fotografían con una de las invitadas al besamanos en el Palacio RealCasa Real
La Casa Real, para finalizar el Día de la Hispanidad, ha publicado en redes sociales unas imágenes tras el besamanos en el Palacio Real. Los invitados esperan a que los monarcas, la princesa Leonor y la infanta Sofía aparezcan en los corrillos para saludar y fotografiarse con los presentes, todo ello en un tono muy distendido.

En esos momentos, son habituales e inevitables las conversaciones políticas entre los asistentes de diferentes ámbitos. Además, ha sido la primera recepción del 12 de octubre en la que ha participado la hija menor de los reyes.

Los reyes entran en el salón del Palacio Real para el besamanos
La princesa Leonor conversa y ríe con sus compañeros de academia
El rey se acerca para saludar a los compañeros de la princesa de Asturias
La reina Letizia estrecha la mano a uno de los invitados al acto
Las hijas de los monarcas atienden a uno de los presentes en el Palacio
Don Felipe saluda al escritor Álvaro Pombo
Doña Letizia charla con dos de los asistentes al besamanos con motivo del 12 de octubre
Varios de los invitados al Palacio Real se fotografían con la princesa Leonor y la infanta Sofía
