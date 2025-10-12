Así saludan y conversan los miembros de la familia real con los invitados tras el besamanos

La Casa Real publica imágenes de los reyes de España y de sus hijas saludando y conversando con los invitados al besamanos

La familia real al completo participa en los actos de la Fiesta Nacional en los que se ha colado la bronca política

La Casa Real, para finalizar el Día de la Hispanidad, ha publicado en redes sociales unas imágenes tras el besamanos en el Palacio Real. Los invitados esperan a que los monarcas, la princesa Leonor y la infanta Sofía aparezcan en los corrillos para saludar y fotografiarse con los presentes, todo ello en un tono muy distendido.

En esos momentos, son habituales e inevitables las conversaciones políticas entre los asistentes de diferentes ámbitos. Además, ha sido la primera recepción del 12 de octubre en la que ha participado la hija menor de los reyes.

