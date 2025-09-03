Patricia Martínez 03 SEP 2025 - 16:32h.

Las islas de San Simón y San Antón se suman al Pazo de Meirás, en Sada, antigua propiedad de la familia Franco, como lugares de Memoria Democrática en Galicia

La declaración otorga una especial protección y reconocimiento a la isla y puede suponer el fin de ciertos eventos que se celebraban allí

Redondela, PontevedraLa isla de San Simón, junto con la de San Antón, ambas ubicadas en la ría de Vigo, ya son oficialmente un lugar de Memoria Democrática, tras la publicación de la declaración este miércoles en el BOE.

En un emotivo acto celebrado en la isla de San Simón, en Redondela, donde ha estado presente el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco y también familiares de víctimas represaliadas por el franquismo, alcaldes de la zona y portavoces de colectivos memorialistas, se ha destacado que "la declaración repara la dignidad de las víctimas y honra a Galicia”, en palabras del delegado del gobierno. Fernando Martínez, ha afirmado que "reconocer San Simón como Lugar de Memoria rescata del silencio y del olvido un escenario singular de la represión franquista”. Algunos de los familiares presentes en el acto también han mostrado su apoyo a esta declaración que llega "demasiado tarde" para algunos de ellos, que han recordado en su visita a la isla los duros días que pasaron en ella sus abuelos, padres o hermanos.

Esta declaración, que se encuentra recogida en la Ley de Memoria Democrática, otorga una especial protección y reconocimiento a los espacios vinculados a la represión con el objetivo de dotarlos de un carácter conmemorativo, pedagógico y reparador. La declaración se une a la del Pazo de Meirás, en Sada, antigua propiedad de la familia Franco. El gobierno central ha iniciado los trámites oficiales para declarar el también el pazo como Lugar de Memoria Democrática. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este martes.

El futuro del festival Sinsal en el aire

Esta declaración de la Illa de San Simón como lugar de Memoria Histórica puede suponer el final al Festival Sinsal, uno de los eventos más icónicos de los que se celebran en Galicia, que tiene lugar en la isla cada verano. El pasado mes de julio se celebró su edición número 23, colgando el cartel de completo.

Desde la organización del festival, sus responsables no han querido todavía valorar las consecuencias de esta declaración ni tomar aún una decisión clara sobre la viabilidad de un festival que está absolutamente conectado con la isla.

Un festival conectado directamente con la isla

El Festival Sinsal tiene la peculiaridad no solo del entorno especial donde se desarrolla, dentro de la isla, a la que los asistentes acuden en barco, si no que además no se da a conocer el cartel de los artistas al público, hasta que los descubren a su llegada. Paralelamente a las actuaciones musicales, el festival organiza actividades para dar a conocer al público la historia de San Simón, su historia y su patrimonio.

La celebración de este festival en un lugar que entre 1936 y 1943 ejerció como campo de concentración del franquismo ya había sido objeto de debate en el pasado, con la oposición mostrada por algunos colectivos republicanos que rechazaban su celebración. También la celebración de un festival de bachata, en la isla, en pasado mes de junio generó cierta controversia, y las críticas del concello de Redondela.

Las islas de San Simón y de San Antonio, situadas en la ría de Vigo, fueron un espacio utilizado por los sublevados contra la II República como penal durante la Guerra Civil y también durante los primeros años de la dictadura franquista. Desde 1936 y hasta 1943, la isla se utilizó como colonia penitenciaria, por la que pasaron más de 5.000 personas.