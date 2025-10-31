La militancia de Junts ha apoyado la decisión de romper con el PSOE

Carles Puigdemont anuncia que Junts pasa "a la oposición": "El PSOE ha ignorando su debilidad parlamentaria"

La militancia de Junts votó este miércoles de forma mayoritaria, con un 87% de apoyo, a favor de respaldar la decisión de la dirección del partido de romper con el PSOE. A pesar de este resultado, los socialistas aseguran que mantendrán su disposición al diálogo y su intención de seguir negociando posibles acuerdos con la formación independentista.

‘La mirada crítica’ ha hablado en directo con Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, tras la ruptura con el PSOE. Nogueras ha explicado el resultado de la votación y ha sido tajante: “La decisión de la directiva ha sido ratificada por una amplia mayoría de la militancia, pero queremos dejar claro que esto no es un aviso, es una ruptura. Lo digo por las declaraciones del Gobierno, que mienten cuando dicen que pueden dialogar. Al final, dialogar sin resultados es hacer tertulia. Por lo tanto, esto es una ruptura.”

Míriam Nogueras: "La pregunta que hay que hacerse es qué va a hacer el señor Sánchez, porque sin una mayoría no se puede gobernar"

Sobre la situación del Gobierno, la portavoz ha lanzado un mensaje directo a Pedro Sánchez: “La pregunta que hay que hacerse es qué va a hacer el señor Sánchez, porque sin una mayoría no se puede gobernar. Estar en la oposición, donde nosotros ahora estaremos, es algo que forma parte de las circunstancias democráticas. Lo que no está claro es cómo se puede gobernar sin mayoría, y eso lo va a tener que explicar el señor Sánchez. ¿Cómo van a gobernar si no van a poder aprobar ni una ley? Estamos en una legislatura sin rumbo. El Gobierno dice que no pasa nada, y no es verdad.”

Nogueras también ha respaldado las palabras de su compañero Eduard Pujol, al denunciar el bloqueo político en Cataluña: “Tiene toda la razón. Mientras se hace más teatro que política real, aquí en Cataluña sigue sin llegar el dinero que tiene que llegar, los trenes no funcionan, y siguen sin aprobarse leyes como la de la multirreincidencia o la de las okupaciones. Hay alguien bloqueando todas estas leyes, y la solución está encima de la mesa, pero parece que a muchos no les interesa que se solucionen estos problemas.”