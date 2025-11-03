Pelayo Ortiz 03 NOV 2025 - 21:36h.

Alberto Núñez Feijoo ha considerado correcta la decisión de Carlos Mazón

Cientos de personas se concentran en Valencia tras la dimisión de Carlos Mazón: "Lo hemos tirado entre todos"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma sus responsabilidades después de que Carlos Mazón haya presentado su renuncia. Lo cierto es que todo se ha precipitado tras lo ocurrido en el funeral del pasado miércoles, donde Mazón fue increpado por la víctimas de la DANA.

Ha sido un fin de semana intenso en las filas populares. Y hoy, Feijoo ha considerado correcta la decisión de Mazón. En aquel momento, había en el ambiente un profundo rechazo a las administraciones por su respuesta a la tragedia y la lentitud de la ayuda. Pero hasta aquí llega el apoyo incondicional a Mazón después de que en los últimos días hayamos visto cómo el partido se ha ido distanciando cada vez más del presidente valenciano.

El PP da por asumidas las responsabilidades de Mazón

Hace un año, se veía la ira contra el presidente Sánchez por la gestión de la DANA. Pero la permanencia de Mazón en la Generalitat desde entonces ha ido concentrando toda la crítica en su gestión y en sus cambios de versión de lo que hizo en el día de la tragedia. Son tiempos difíciles para el partido por una gestión fallida, empezando por Feijóo.

El PP da por asumidas las responsabilidades de Mazón. Ahora, piden al Gobierno que asuma las suyas. Les acusan de no haber asumido sus compromisos económicos para la reconstrucción, lo que niegan desde el Gobierno.

Feijóo ha ido marcando distancias con Mazón en sus declaraciones

Desde el PP también piden a VOX que no interfiera en el nombramiento del próximo sustituto de Mazón, lo que forzaría a la convocatoria de elecciones. El Partido Popular ya considera asumidas las responsabilidades en la DANA tras la dimisión de Mazón, aunque también habla de “cacería política” por parte del Gobierno central.

Feijóo ha ido marcando distancias en sus declaraciones, la última justo antes del funeral. Y es que al líder de los populares se le abren más escenarios inciertos. A Valencia hay que sumarle Extremadura, que tiene una llamada a las urnas en diciembre. En marzo, Castilla y León y después, Andalucía. Si Vox entra en la en las ecuaciones, el presidente del Gobierno lo usará como arma política.