Mazón presenta su escrito de renuncia como presidente de la Generalitat en las Corts Valencianes

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, contactó el jueves 30 de octubre con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para trasladarle que ya no podía más y su idea final de querer marcharse, siendo la primera vez desde la DANA, el pasado 29 de octubre de 2024, que comentaba su disposición a dimitir de su puesto como presidente de la Comunidad Valenciana.

La conversación entre Mazón y Feijóo ocurrió cuando no habían pasado ni 24 horas después de ser increpado por los familiares de las víctimas, a las voces de "asesino", "cobarde", "rata" o "dimisión" durante el funeral de Estado celebrado en honor a las 229 víctimas que presidieron los Reyes, en Valencia.

En ese contexto, el presidente de la Generalitat en funciones contactó al día siguiente con Feijóo para trasladarle que no aguantaba más la situación expuesta, y sobre el sufrimiento que le estaba produciendo a su familia. "Hasta ese momento no había verbalizado la posibilidad de dimitir", reconocen fuentes del partido .

A partir de ese momento, todo se debió precipitar y aceleró el proceso hacia la dimisión, dando paso a una intensa negociación que finalizó este mismo lunes con la comparecencia de Mazón en el Palau de la Generalitat anunciando públicamente su salida.

Ese mismo jueves, Mazón había asegurado públicamente que se iba a tomar un periodo de "reflexión" tras las críticas de las víctimas señalando que haría una comparecencia en los próximos días, pero sin aclarar todavía si podría dimitir o no.

Feijoo tenía decidido hace tiempo que Mazón no sería el candidato

En estas conversaciones ocurridas este fin de semana, Mazón trasladó a Feijóo que quería comunicar su decisión el lunes por la mañana. Algo que ya se conocía en el interior del partido, puesto que la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, había avanzado que el líder del PP hablaría con el 'barón' valenciano para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana".

"Feijóo tenía claro que no iba a ser el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat", subrayan las mismas fuentes, que no aclaran en qué momento el presidente del PP había adoptado esa decisión.

Antes de que se produjera esta conversación telefónica entre Mazón y Feijóo el día 30 de octubre, fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que ambos tenían previsto verse el 7 de noviembre un encuentro para analizar la actual situación política y hacer balance, coincidiendo con el primer aniversario de la riada. Encuentro que ya no va a tener lugar

Feijóo respeta que Mazón quiera seguir estando aforado

Ante el hecho de que Mazón vaya a seguir aforado como diputado, desde 'Génova' aseguran que se trata de una "decisión personal" que "respetan" desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo. En cualquier caso, señalan que el presidente de la Generalitat no está aún imputado. Otras fuentes recuerdan que en su día también Francisco Camps dimitió como presidente de la Generalitat por el 'caso de los trajes' y mantuvo su escaño en las Cortes valencianas.

Tras las críticas que ha recibido el discurso de Mazón por parte de los familiares de las víctimas de la DANA y los partidos de la oposición, fuentes del equipo de Feijóo han admitido que se trata de una intervención "muy complicada de pronunciar".