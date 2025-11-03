Han colocado un gran cartel en el suelo con la imagen de Mazón y el lema ‘Las nuestras de barro, las suyas de sangre’

El sueldo de Carlos Mazón tras su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana: ¿Tiene derecho a un salario público?

Compartir







ValenciaCientos de personas se han concentrado en la plaza de la Virgen de València para reconocer la lucha de los movimientos sociales que han estado al lado de las víctimas de la DANA. Lo hacen el día que el presidente valenciano, Carlos Mazón, renuncia a su cargo un año después de la riada.

Los manifestantes han colocado un gran cartel en el suelo con la imagen de Mazón y el lema ‘Las nuestras de barro, las suyas de sangre’ y un ninot del presidente con una camiseta de rayas. ‘Ni olvido ni perdón, Mazón a prisión’, han gritado los asistentes, según informa 'EFE'.

"Mazón no ha dimitido, lo hemos tirado entre todos", gritan en la concentración

La portavoz de L'Acord Social Valencià, Beatriu Cardona, ha reconocido que tiene una sensación “agridulce y sentimientos encontrados porque algo han mejorado, pero no del todo”. "Mazón no ha dimitido, lo hemos tirado entre todos", han afirmado al inicio de la concentración.

Los manifestantes han recordado que el próximo domingo se cumplirá un año de la primera manifestación contra la gestión de Mazón tras la DANA. Cardona ha lamentado el discurso de Mazón por ser “lamentable” y estar “plagado de mentiras”: “Su intervención ha indignado más a las víctimas, familiares y a la sociedad valenciana”. Pero ha confesado que, gracias al movimiento social, ahora “tienen un papel firmado”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"No vamos a dejar de luchar", dicen desde L'Acord Social Valencià

"Sin ese apoyo que hemos brindado a la sociedad valenciana, las víctimas hoy todavía continuaríamos teniendo al presidente más lamentable de nuestra historia", ha recalcado. La portavoz ha subrayado que Mazón sigue siendo presidente en funciones y ha cuestionado que pueda haber un pacto PP-Vox para nombrar a un nuevo presidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cardona ha destacado que la reconstrucción de Valencia no puede “estar en manos de personas como las que ahora mismo están en el Consell o como posibles sustitutos": "La soberanía popular tiene que está por encima de todos ellos y no vamos a dejar de luchar por cualquier medio democrático para que las familias de las víctimas y todo el pueblo valenciano tengamos verdad, justicia y reparación".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los manifestantes han conseguido “una pequeña victoria”

Los manifestantes han reconocido que su dimisión es “una pequeña victoria”. La plataforma de entidades sociales Acord Social Valencià ha afirmado que Mazón se va pero los problemas continúan y que, el mejor homenaje a las 229 víctimas mortales, es "continuar la lucha como pueblo organizado".

Una representante de asociaciones de víctimas, Mariló Gradolí, ha afirmado que Mazón se va "de manera indigna" y que se va gracias a la sociedad que se ha manifestado. Gradolí ha pedido la dimisión del Consell y otra representante ha exigido que Mazón vaya a declarar ante la jueza “si no tiene nada que esconder”.