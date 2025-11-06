La portavoz de Junts acusa al Ejecutivo de Sánchez de incumplir los acuerdos y anuncia el veto a todas sus leyes.

Junts formaliza el bloqueo total al Gobierno: anuncia la enmienda a la totalidad de todas las leyes que salgan del Consejo de Ministro

Compartir







Junts ha dado la puntilla a la legislatura de Pedro Sánchez. Esta mañana, Míriam Nogueras ha convocado una rueda de prensa en la que ha anunciado que Junts vetará todas las leyes del Gobierno.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con Míriam Nogueras, portavoz de Junts, quien ha explicado el bloqueo a la legislatura de Sánchez: “Hace una semana anunciamos esta ruptura. Nosotros hemos dedicado muchísimo tiempo a negociar para hacer la vida un poco más fácil a los catalanes, para que tengan aquello que les corresponde, y el Partido Socialista y Sumar no han cumplido. Las leyes que hemos propuesto están bloqueadas, por lo que quien ha bloqueado esta legislatura es el Gobierno español, que prefiere dar titulares antes que cumplir acuerdos. Ya dijimos hace un año que esto iba a pasar: si no aportan, que se aparten”.

Míriam Nogueras: "No hay ningún presupuesto español que el Gobierno haya ejecutado en Cataluña"

Además, aclara que su único objetivo es beneficiar a los catalanes: “Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad al Gobierno español. Lo que queremos es que, en los lugares donde se toman decisiones políticas que afectan a los catalanes, podamos incidir para mejorar su vida y que lo noten. No hay ningún presupuesto español que el Gobierno haya ejecutado en Cataluña. El Gobierno español solo ha invertido 128 euros por ciudadano catalán, mientras que en Madrid ha invertido 365 euros por ciudadano. Esto no se puede explicar”.

Sobre una posible moción de censura, Nogueras señala: “En una democracia parlamentaria, si se pierde la mayoría, el Gobierno debería comparecer ante la ciudadanía y explicar cómo va a proceder y cómo va a gobernar. El señor Sánchez tendrá que explicar por qué prefiere que no haya legislatura, por qué prefiere mantenerse en el poder antes que cumplir con los catalanes. Nosotros no vamos a asumir esa responsabilidad, somos un partido catalán que solo se presenta en Cataluña, y la responsabilidad de lo que ocurra con la estabilidad del Estado español depende de los partidos españoles”.