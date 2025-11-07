Miriam Nogueras noquea a Pedro Sánchez en el 'Mortal Kombat' del Congreso

"El PSOE se pensó que era un juego, pero ¿si lo fuera?, ¿tienes una moneda? Insértala" ha publicado Josep Maria Cruset

Qué leyes no saldrán adelante por la ruptura de Junts con el Gobierno

El partido de Junts tras lanzar un nuevo órdago al Gobierno para bloquear la legislatura al anunciar que registrará enmiendas a la totalidad a todas las leyes presentadas por la Ejecutiva en el Congreso, ha publicado a través de las redes sociales un vídeo donde Sánchez y Nogueras se enfrentan en una lucha.

Como si del videojuego ‘Mortal Kombat’ se tratase la independentista catalana se enfrenta en medio del Congreso al presidente del Gobierno en un duelo a muerte mientras los diputados aplauden y jalean la pelea.

En el vídeo compartido en el perfil de Instagram del diputado de Junts Josep Maria Cruset, quien también ha sido compartido por Miriam Nogueras, el político comienza sacando una moneda mientras dice: “El PSOE se pensó que era un juego, pero ¿si lo fuera?, ¿tienes una moneda? Insértala”

Durante la pelea virtual ambos contrincantes, Sánchez y Nogueras, se van lanzando las peticiones políticas y respuestas. Finalmente es la política catalana quien gana el combate.

El vídeo iba acompañado del mensaje: “GAME OVER! INSERT COIN!!!”

El Gobierno sigue con la mano tendida

El Gobierno sigue con la mano tendida al partido de Carles Puigdemont, reiterando que siempre mantienen sus compromisos políticos como ya argumentó después de que el presidente de Junts comunicara que rompían el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

Lo mismo ha dicho el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al insistir en la disposición del Gobierno a mantener "total colaboración" para negociar "ley a ley" y conseguir los consensos necesarios para aprobarlas, y también el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al reiterar el ánimo del Gobierno para "hablar, discutir e intentar llegar a acuerdos".

También la Generalitat de Cataluña ha contestado a Junts, acusándoles de renunciar así a hacer política para los catalanes, como ha sostenido el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

Los socialistas han salido igualmente en defensa del Ejecutivo al afirmar que mantiene "su hoja de ruta" basada en la responsabilidad, el cumplimiento y el diálogo, y que siguen trabajando en los compromisos que requieren de la participación de otras instituciones.