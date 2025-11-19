Según la UCO, el PNV pidió al Gobierno el nombramiento de tres cargos públicos tras apoyar la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa

La sesión de control al Gobierno gira en torno al último informe de la UCO sobre la trama de corrupción de Santos Cerdán

El informe de la UCO, que permanecía bajo secreto de sumario desde el 11 de noviembre, señala a Santos Cerdán y a su familia por enriquecerse con comisiones ilegales. Pero no son los únicos que se ven salpicados en este informe: el PNV también aparece mencionado. La investigación apunta a que el partido pidió al Gobierno el nombramiento de tres cargos públicos tras apoyar la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa.

'La mirada crítica' habla en directo con Aitor Esteban, presidente del PNV, quien se pronuncia sobre el informe de la UCO: "El PNV no hizo eso, no tenemos conexión ni estamos implicados en esta trama de Cerdán-Ábalos. También le puedo decir que participé muy directamente en las conversaciones durante aquellos momentos de la moción de censura y, desde luego, nada que fue parte de las conversaciones y la negociación tiene que ver con esto".

Aitor Esteban: "Yo no conozco al señor Cachón, desconocía la existencia de este señor"

Sobre si conoce a Javier Cachón, aclara: "Lo que aparece en el informe es un mensaje de Cerdán en el que decía que era buen técnico. Yo no conozco al señor Cachón, y mire usted que luego he tenido que hablar y negociar muchos temas relacionados con Euskadi, y absolutamente ni idea de quién es este señor. No sé si Cerdán quería mezclar un poquito de todo. He tenido que tratar con el Ministerio de Medio Ambiente infinidad de temas, lo lógico es que, si esto era así, haber hablado con él, pero yo desconocía la existencia de este señor".

Por último, habla sobre las conclusiones que saca la UCO sobre la implicación del PNV en la trama: "La UCO, en ese informe, no saca ninguna otra conclusión. Dice que hubo tres nombres, de los cuales da uno, pero luego no se deduce que el PNV hiciera nada. El PNV no le dio nombres a Cerdán".