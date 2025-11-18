El director de la Cabalgata defiende al pintor Fernando Vaquero tras las críticas por incluir una camiseta del Betis en el cartel.

Las redes sociales se llenan de memes tras conocerse el cartel de la Cabalgata de Reyes Magos en Sevilla: "Es una falta de respeto"

Compartir







El cartel de la Cabalgata de Sevilla se ha convertido en objeto de críticas en la capital andaluza. La polémica surge porque en la imagen aparece una camiseta del Betis, un detalle que ha molestado a parte de la afición sevillista y que incluso ha derivado en acoso hacia su autor.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Manuel Sainz, director de la Cabalgata de Sevilla, que explica si contemplaron la posibilidad de que el cartel generara este revuelo: "La verdad es que no. El Ateneo de Sevilla lleva organizando ininterrumpidamente la Cabalgata desde 1918, y los carteles desde 1932. Siempre hemos encargado el trabajo a catedráticos, pintores y profesores, y nunca hemos tenido ningún problema con los carteles a lo largo de la historia".

Manuel Sainz: "La Cabalgata de Reyes de Sevilla siempre ha estado ligada tanto al Betis como al Sevilla"

Sainz también se ha referido al autor del diseño: "Fernando Vaquero es un pintor muy reputado en Sevilla. Ha realizado cuatro carteles principales: Semana Santa, las Glorias, el Corpus y las Fiestas de Primavera. Lo conozco bien, soy amigo suyo, aunque no sabía que era tan bético. Él ha expresado sus sentimientos, ha abierto esa puerta que todos conocemos del día 6 de enero, donde aparece la túnica que pide un niño y la camiseta de su equipo. Tanto el pregonero como el autor del cartel trabajan de forma completamente altruista, para que la Cabalgata luzca como luce esa noche."

El director recuerda además que ambos equipos de la ciudad han estado siempre muy vinculados a este evento: "La Cabalgata de Reyes de Sevilla siempre ha estado ligada tanto al Betis como al Sevilla. Han participado casi todos los presidentes de ambos clubes y, cuando ha salido alguien de un equipo o del otro, jamás se ha planteado como un gesto a favor de ninguno."