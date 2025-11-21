Cuca Gamarra, tras la condena al fiscal general: "Sánchez no puede nombrar al próximo fiscal"

El PSOE critica la condena al fiscal general del Estado

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados

El fiscal general del Estado ha sido condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por revelar datos reservados, según ha dictaminado el Tribunal Supremo. La sentencia también le obliga a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por los daños morales ocasionados. Desde el Gobierno no han tardado en llegar las críticas a la resolución, que algunos califican de “condena sin pruebas” y otros directamente de "vergüenza".

En 'La mirada crítica', Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, ha valorado la decisión judicial: "Esta sentencia es una sentencia histórica, porque condena a un fiscal general del Estado que, en el ejercicio de su cargo, ha vulnerado los derechos de un ciudadano. Evidentemente, lo que demuestra es que la justicia en España funciona y es igual para todos: nadie puede situarse por encima de la ley. Tiene una derivada política, el fiscal general ha actuado siempre como un peón al servicio del sanchismo, y eso lleva a que sea inadmisible que Pedro Sánchez nombre al siguiente fiscal general del Estado, porque lo hará con las mismas premisas y el mismo método".

Cuca Gamarra: "El máximo responsable de todo esto es Pedro Sánchez, que cada día está más acorralado"

Sobre los casos que afectan a Ábalos y a Cerdán, Gamarra insiste: "La justicia funciona para todos, para el sanchismo también. Están siendo juzgados por hechos cometidos durante los gobiernos de Pedro Sánchez, y lo que queda claro es que la justicia les acorrala por la corrupción. Esto va a hacer que sean todavía más agresivos contra nuestro poder judicial y que intenten cuestionarlo. Esas penas se piden por malversación, tráfico de influencias y por formar parte de una organización criminal que llegó al Gobierno diciendo que iba a perseguir la corrupción y lo que hizo fue institucionalizarla. El máximo responsable de todo esto es Pedro Sánchez, que cada día está más acorralado".

También se pronuncia sobre el caso de corrupción en Andalucía. "Estamos hablando de una diputación que no preside el presidente Juanma Moreno, quien ha actuado desde el primer momento con absoluta contundencia y rotundidad. Por otro lado, hablamos de Sánchez y de sus manos derechas dentro del partido y del Gobierno. Ya hay convocada una comparecencia a las diez y media, y en el Gobierno de España no. Hemos visto cómo se ha estado aplaudiendo y defendiendo la inocencia de Cerdán".

Respecto a una posible moción de censura, Gamarra afirma: "Nosotros seguimos en el mismo sitio. Los que tienen que reflexionar y dar explicaciones a sus votantes son aquellos que participaron en una moción de censura, que han estado apoyando al Gobierno de Sánchez y que le siguen apoyando".